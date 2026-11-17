Audi ricompra le sue auto vecchie, certamente non per rivenderle, ma per farle a pezzi. Dal 2027 i Quattro Anelli entrano nel business dei ricambi usati con una filiale tutta loro, Audi Circular Solutions, annunciata pochi giorni fa e controllata al cento per cento da AUDI AG.

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Il programma parte in sordina. Prima arriverà un canale di vendita centralizzato per i componenti recuperati, attivo all’inizio del 2027, e solo dopo il riacquisto vero e proprio dei veicoli da smantellare. Per questa seconda fase non esiste ancora una data. Il materiale di partenza sarà in casa: le auto già di proprietà del marchio, in particolare quelle usate dai reparti interni. Poi toccherà al mercato dell’usato, con una selezione affidata al potenziale di riutilizzo economicamente vantaggioso.

Chi pensa di bussare alla porta di Ingolstadt con la sua A4 di dieci anni fa farà bene a posare le chiavi. Per i proprietari questa non è un’offerta di riacquisto. Criteri di selezione e condizioni sono, per ora, un foglio bianco.

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Il bersaglio sono privati e professionisti, in Germania e in altri mercati europei, con l’idea di aprire in futuro anche a componenti di altri marchi. Di concreto, però, c’è poco. Nessun elenco dei modelli coperti, nessun prezzo, nessuna garanzia, nessuna data di lancio per gli altri Paesi europei. Tutto verrà comunicato separatamente, dice Audi. Intanto resta impossibile capire se un ricambio usato convenga davvero rispetto a uno nuovo. Il valore dell’operazione dipenderà dal catalogo che riusciranno a mettere insieme, dalla disponibilità dei pezzi e dalle condizioni di vendita.

Il bisogno, almeno, è reale. Su un modello datato certi componenti, a cominciare dalla carrozzeria, possono diventare un’impresa da trovare. Lo stesso vale per parte degli interni, che rientrano nel programma.

Audi Circular Solutions punta anche all’accesso a materie prime secondarie, plastiche riciclate comprese, da rimettere nel ciclo produttivo. Due strade parallele, dunque, tenere in vita le auto esistenti con i loro pezzi originali e ricavare dalle altre la materia per costruirne di nuove. Il tutto con partner specializzati europei, che faranno il lavoro sporco di smontare e recuperare.

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L’economia circolare in salsa premium ha un bel suono, ma finché mancano listino e garanzie resta un annuncio con molta ambizione e pochissimi numeri.