La prossima Porsche 718 Boxster avrà la batteria dietro i sedili, nello spazio che sulla generazione uscente occupava il motore boxer. Porsche ha scelto questa disposizione per conservare una seduta bassa e ripartire il peso come su una sportiva a motore centrale. La versione di serie, che si trova nella sua fase conclusiva di sviluppo, sarà presentata nel primo trimestre del 2027 e verrà costruita a Stoccarda-Zuffenhausen. La casa automobilistica ha confermato che tutte le versioni della roadster avranno la trazione posteriore.

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Nuova Porsche 718 Boxster elettrica: da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi

Porsche ha mostrato l’auto con una livrea da collaudo che riproduce le curve di livello di una carta topografica. Da quelle immagini è partito il designer Sugar Chow, che nel suo render ha ricostruito la carrozzeria senza camuffature. Ai lati del paraurti ha disegnato aperture a lamelle, abbinandole a fari che ricordano quelli della Taycan e della Macan elettrica. In coda ha inserito la scritta Porsche illuminata di rosso fra due fanali sottili.

Sulla nuova Boxster le palette dietro al volante avranno due funzioni. Con la modalità E-Shift attiva, il guidatore potrà usarle per selezionare i sette rapporti virtuali, oppure lasciare che il software simuli le cambiate in automatico. Porsche ha ripreso il funzionamento del doppia frizione PDK e accompagna i passaggi di marcia con un suono ricreato a partire dal sei cilindri della Boxster GTS di generazione 981. Quando si disattiva la funzione, le stesse palette servono a scegliere fra tre livelli di recupero dell’energia in decelerazione.

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La batteria a 800 volt concentra il peso vicino al centro dell’auto, con il 40% sull’avantreno e il 60% sul retrotreno. Alcuni componenti arrivano dalla 911, a partire dallo sterzo della Carrera GTS e dal differenziale posteriore a controllo elettronico. La 718 Boxster potrà inoltre avere le ruote posteriori sterzanti, una novità per la roadster.

Dopo circa quattro milioni di chilometri di collaudi, dal freddo della Svezia al caldo della Death Valley, Porsche ha diffuso i primi dati della versione più potente. La casa automobilistica dichiara uno 0-100 km/h in meno di tre secondi e una velocità massima superiore a 250 km/h. La scheda completa, con potenza, peso e autonomia, deve ancora essere pubblicata. La roadster aprirà il nuovo corso della famiglia 718, per la quale Porsche ha confermato anche una Cayman elettrica.