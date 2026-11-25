L’ultima trovata cinese per un test di sicurezza, ha tutta l’aria di presentarsi come un invito a pranzo con il destino. È andata in scena ieri, sul circuito di Dianjiang, vicino a Chongqing, con tanto di diretta streaming. Protagonista l’Avatr 06T, station wagon elettrica che per l’occasione ha subito una foratura simultanea di tutti e quattro i pneumatici. Nessuna sbandata, nessuna traiettoria impazzita, solo un rallentamento graduale e piuttosto educato.

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A tenere il volante c’era il presidente Yong Jun in persona, il che racconta già parecchio sulla fiducia nel prodotto (o sull’assicurazione sulla vita). Lui garantisce che la wagon reggerebbe lo stesso trattamento fino a 220 km/h, ma solo su pista chiusa e, almeno davanti alle telecamere, la prova si è fermata ai 145. Il resto del programma prevedeva uno 0-100 km/h, una punta di 240 km/h e collaudi su quaranta fondi diversi. In laboratorio c’è stato anche l’urto frontale con sovrapposizione del 50% a 50 km/h, lì, però, Yong Jun a bordo non c’era.

Il merito, dice Avatr, è del Taihang Intelligent Control 2.0. In pratica l’elettronica dosa la frenata ruota per ruota e ribilancia la coppia tra sinistra e destra, sfruttando i due motori indipendenti dell’asse posteriore che correggono le deviazioni in tempo reale. Fa il lavoro sporco mentre il guidatore, in teoria, tiene dritto il volante e il sangue freddo.

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Dietro la scena da circo c’è comunque una vettura seria. La versione base a due motori posteriori eroga tra 610 e 670 CV a seconda della batteria, con un’autonomia dichiarata di 652-741 km nel ciclo cinese CLTC, che tradotti in WLTP diventano circa 535-608 km. Chi vuole di più passa alla tre motori a trazione integrale: fino a 955 CV, e 0-100 km/h in 2,8 secondi. Esiste pure una variante con range extender e motore a benzina da 1,5 litri, che porta l’autonomia combinata a 1.250 km.

In Cina il listino va dai 30.600 ai 39.000 euro. Cifre che spiegano la voglia di vetrina, il mercato è affollato e farsi notare costa meno di una campagna pubblicitaria se si buca qualcosa di proprio.

L’idea, peraltro, non è nemmeno originale. La BYD Seal 07 aveva già inscenato dimostrazioni di sicurezza analoghe. Evidentemente, nel settore, bucarsi le gomme in diretta è diventato il nuovo taglio del nastro.