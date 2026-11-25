Volkswagen porta sulla ID. Cross R-Line il motore elettrico da 226 CV della ID. Polo GTI, insieme a un differenziale anteriore a controllo elettronico e a un assetto ribassato. Il SUV compatto raggiunge i 100 km/h da fermo in 6,9 secondi, appena un decimo più della Polo, e arriva a 175 km/h. La versione più potente entrerà in prevendita in Germania nella seconda metà di marzo 2027, dopo la R-Line da 135 CV già ordinabile sul mercato tedesco.

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Volkswagen ID. Cross R-Line: assetto ribassato e 0-100 km/h in 6,9 secondi

Il motore eroga 290 Nm e muove le ruote anteriori. Quando si accelera in uscita da una curva stretta, il differenziale a controllo elettronico interviene per limitare lo slittamento della ruota con meno aderenza, aiutando l’auto a scaricare la coppia a terra. Volkswagen ha previsto anche una modalità Traction, riservata alla 226 CV, che adatta la risposta del motore e l’intervento del differenziale sui fondi a bassa aderenza, come asfalto bagnato o neve.

Sulla versione più potente sono di serie anche lo sterzo progressivo e gli ammortizzatori adattivi DCC, abbinati a un assetto più basso di 15 millimetri. Gli ammortizzatori regolano la taratura in base al fondo e alla guida, così l’auto può contenere i movimenti della carrozzeria in curva e adattarsi alle irregolarità della strada. La batteria da 52 kWh netti consente, secondo Volkswagen, un’autonomia fino a 428 km nel ciclo WLTP.

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Volkswagen propone la stessa veste sportiva anche sulla 135 CV, con batteria da 37 kWh e fino a 314 km di autonomia WLTP. Già su questa versione l’allestimento comprende cerchi in lega da 19 pollici, calotte degli specchietti antracite e un paraurti anteriore specifico, con le luci diurne verticali ai lati della presa d’aria. Nell’abitacolo spiccano i sedili sportivi rivestiti in velluto nero e le finiture scure, che prendono il posto degli inserti più chiari delle altre ID. Cross.

In Germania la R-Line da 135 CV costa 37.225 euro, mentre Volkswagen Italia deve ancora comunicare il listino e la data di apertura degli ordini per l’allestimento. Il prezzo d’ingresso già annunciato per la gamma italiana è di 28.950 euro e riguarda la ID. Cross Trend da 116 CV con batteria da 37 kWh. In Italia è già ordinabile anche la versione da 211 CV con batteria da 52 kWh, proposta negli allestimenti Life e Style.