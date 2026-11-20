Volkswagen ha preso una Polo, le ha tolto il motore benzina e le ha dato 367 CV elettrici. Fa 240 km/h e si chiama ID. Polo GTI Clubsport Concept e debutta all’Essen Motor Show, dal 27 novembre al 6 dicembre 2026.

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Il pretesto sono i cinquant’anni della Golf GTI, nata nel 1976 e responsabile, volente o nolente, di aver inventato la compatta sportiva per come la intendiamo oggi. Wolfsburg ha deciso di festeggiare con un prototipo da pista.

Il cuore della faccenda sta sotto il cofano, anzi sotto quello che ne resta. Gli ingegneri hanno pescato l’unità elettrica AP 550, che di norma lavora al retrotreno di vetture ben più grosse come ID.7 e ID. Tiguan, e l’hanno piantata davanti. Tutta la potenza va sulle ruote anteriori, com’è giusto che sia per una GTI che si rispetti. Ecco dunque la Polo più potente mai uscita dalle linee Volkswagen, senza nemmeno un goccio di benzina.

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Per far stare il motore nel vano anteriore sono stati rivisti telaietto ausiliario, longheroni, barre stabilizzatrici e supporti del gruppo motopropulsore, oltre alla disposizione dei componenti e al percorso dei cablaggi. Il che spiega perché nessuno dovrebbe aspettarsi di trovare la stessa ricetta su una ID. Polo qualunque.

Fuori, la distanza dalla sorellina da concessionaria si vede a occhio nudo. La carrozzeria è a due porte, un omaggio alle prime hot hatch, quando contavano compattezza, peso contenuto e prestazioni, e basta. In più è larga circa dieci centimetri più del normale, con quelle proporzioni da preparazione da corsa che di solito si pagano care.

Volkswagen non ha dato numeri su accelerazione e tempi sul giro. Si sa che arriva a 240 km/h, per il resto toccherà immaginare. La tradizione GTI, intanto, viene richiamata con il giusto rispetto: il profilo rosso intorno alla calandra, i passaruota pronunciati, i sedili a quadri della prima Golf del 1976.

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Si tratta di un prototipo. Nessun programma commerciale, nessun prezzo dunque. La Clubsport è un esercizio tecnico e stilistico, un modo per mostrare fin dove può spingersi una piccola sportiva elettrica di Wolfsburg.