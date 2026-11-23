Sarebbe ben 65 euro l’ora il costo di un operaio dell’auto in Germania, praticamente il più pagato del pianeta secondo il Kiel Institute. Più di una volta e mezza il collega americano, più del triplo di quello polacco. Per anni nessuno ha battuto ciglio, a pagare il conto ci pensavano i mercati globali.

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Oggi il conto è arrivato e la cassa è vuota. Volkswagen ha chiuso con la peggiore perdita operativa da oltre un decennio. Mercedes e BMW, nei primi nove mesi, hanno visto i margini sull’auto crollare rispettivamente all’1,9% e al 3,5%, contro il 14,9% e l’8,7% di quattro anni fa. Concorrenza cinese, dazi americani e domanda in calo hanno fatto il resto.

Il fronte più caldo è Wolfsburg. Martedì Volkswagen si siede al tavolo con IG Metall, il più grande sindacato tedesco, per parlare di nuovi tagli a salari e posti. Thorsten Groeger, capo negoziatore del sindacato, ha già liquidato la proposta come un insulto e ha definito “fuori discussione” un accordo entro l’anno. Dall’1 gennaio, in assenza di intesa, scatteranno gli scioperi. Per scaldare i motori, un giorno di stop ha già fermato BMW e Audi.

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Il piano di Volkswagen, da chiudere entro giugno 2027, riserva a quattro stabilimenti tedeschi senza modelli successori tre destini: riconversione militare, produzione per la Cina oppure chiusura entro il prossimo decennio.

Gli analisti non raccontano storie a lieto fine. Andrew Bergbaum, di AlixPartners, annuncia un “inverno difficile” perché le aziende non guadagnano, non investono e il management vuole forzare il cambiamento. Daniel Bauer, dell’associazione degli investitori SdK, evoca uno “tsunami” e chiede al sindacato di capire che a fondo si va tutti insieme.

La crisi non si ferma ai costruttori. I fornitori europei vedranno il margine operativo scendere al 2,9% quest’anno, dal 7,1% del 2018, secondo Roland Berger e Lazard, peggio dei rivali cinesi, scivolati dal 9,0% al 5,8%. Per Felix Mogge, l’ennesima ondata di tagli ai costi non basterà. Intanto l’occupazione del settore è tornata ai minimi da 21 anni, mentre le vendite all’estero, tra 2023 e 2025, hanno perso quasi l’8%.

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A rendere tutto più beffardo ci ha pensato Tesla, che ha annunciato un ampliamento da 3 miliardi di euro della fabbrica vicino a Berlino, quattro giorni dopo che Mercedes aveva dichiarato di voler congelare gli investimenti in Germania.

Marco Santino, di Oliver Wyman, avverte che i licenziamenti a rate non risolveranno nulla: riducono la capacità, ma non curano il male. Servono soluzioni strutturali, e a Wolfsburg stanno facendo tutti i calcoli possibili per arrivarci.