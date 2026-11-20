L’1 gennaio il titolo Volkswagen valeva 104 euro. Oggi ne vale 64,64. Chi ha tenuto le azioni per tutto l’anno ha lasciato sul tavolo il 35,2%, dividendi compresi. Non esattamente un anno da incorniciare.

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All’epoca gli scenari erano due, e nessuno dei due sembrava folle. Quello rialzista fissava il fair value a 114 euro, scommettendo su ricavi in crescita del 2,8% l’anno e margini al 4,5%, grazie a modelli elettrificati, servizi digitali e a una ristrutturazione che finalmente portava frutti. Quello ribassista si fermava a 90 euro, con ricavi in calo dello 0,5% annuo e il timore che costi di conformità e mobilità come servizio mangiassero i margini. Ha vinto il pessimista, e senza nemmeno faticare.

Il colpo più pesante è arrivato dai tagli, appunto fino a 100.000 posti di lavoro e la chiusura di diversi stabilimenti tedeschi. Una cura da cavallo che conferma esattamente ciò che i ribassisti temevano, cioè una ristrutturazione profonda e costi sotto pressione. Poi il terzo trimestre 2026 ha versato sale sulla ferita: la perdita netta è passata da 482 milioni a 4,64 miliardi di euro, quasi dieci volte tanto.

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La promessa era che tagli ed elettrificazione avrebbero riportato la redditività in tempi rapidi. Non è andata così, e vale come monito per chiunque guardi agli altri costruttori. Prima di credere ai piani di efficienza, conviene mettere uno accanto all’altro margine netto e oneri di ristrutturazione, e capire se gli utili sono davvero più puliti o solo truccati meglio.

C’è chi vede in questo attuale valore di Volkswagen un titolo sotto il suo valore equo. Con le riforme approvate dal consiglio di amministrazione il fondo dovrebbe essere stato toccato. Finita la stagione delle vendite allo scoperto redditizie, saremmo davanti a un classico da tenere in portafoglio, in attesa di “prove”.

Bisognerà osservare se il management riuscirà a portare a termine la ristrutturazione, se Volkswagen tornerà competitiva sull’elettrico e se terrà la posizione contro i marchi cinesi, ormai alla porta di casa in Europa. Tre compiti da svolgere insieme, mentre i conti trimestrali spingono nella direzione opposta.