La prima Porsche Macan è uscita di produzione nell’estate del 2026, ma il marchio tornerà a offrire un SUV di dimensioni simili con motore a combustione. Il debutto è previsto nel 2028, con versioni termiche e ibride plug-in che si affiancheranno alla Macan elettrica. Porsche ha confermato il progetto nel suo piano industriale e deve ancora comunicare il nome del modello. Secondo Auto Express, la sigla Macan resterà riservata all’elettrica.

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Porsche torna al termico sotto la Cayenne con un SUV anche ibrido plug-in

I veicoli di prova fotografati su strada a ottobre sono serviti da riferimento al creatore digitale Avarvarii, che ha immaginato il nuovo SUV con proporzioni vicine a quelle della prima Macan. La linea del tetto scende verso il lunotto, lasciando comunque spazio in altezza nella zona dei sedili posteriori, e le grandi aperture nel paraurti caratterizzano il muso. Le forme definitive restano da valutare, dato che le vetture fotografate erano muletti usati per collaudare la meccanica.

Secondo le ultime indiscrezioni, Porsche partirebbe dalla Premium Platform Combustion, la stessa architettura impiegata da Audi per l’attuale Q5. Il precedente risale alla prima Macan, che condivideva con la Q5 dell’epoca la base MLB. La Macan elettrica, prodotta a Lipsia dal 2024, nasce invece sulla PPE, sviluppata per le vetture a batteria.

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La parentela con Audi rende plausibile l’impiego di un quattro cilindri turbo o di un V6 a benzina. La configurazione ibrida ricaricabile fa già parte del programma Porsche, di cui restano da conoscere cilindrate e potenze. Il costruttore prevede di avviare la produzione nel 2028 e di vedere un contributo significativo alle vendite e alla redditività nel 2029.

I numeri della vecchia Macan aiutano a capire lo spazio che il nuovo SUV potrebbe occupare. Nei primi nove mesi del 2026 Porsche ha consegnato nel mondo 27.996 Macan a combustione e 23.029 elettriche, con un totale di 51.025 unità per la famiglia.

La prima generazione, arrivata sul mercato nella primavera del 2014 con versioni a benzina e diesel, rappresentava quindi ancora più della metà delle consegne della Macan nel periodo in cui Porsche ne ha terminato la produzione. Dal 2028 la casa automobilistica potrà tornare a rivolgersi a quella clientela con un secondo SUV nella stessa fascia di mercato.