Volkswagen vuole togliere ai dipendenti la pausa pagata, forse anche il Natale. Nel dossier girato la settimana scorsa a IG Metall, e finito sotto gli occhi di Reuters, Wolfsburg chiede di cancellare i 20 minuti di pausa retribuita per le squadre su tre turni e di far sparire anche le ferie pagate del 24 e del 31 dicembre. Chi non ha voglia di timbrare alla vigilia di Natale o di Capodanno, si arrangi con i giorni di ferie che ha già. Un regalo di stagione, insomma, in quella che potremmo definire già una stagione dell’orrore.

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Il resto della lista è decisamente meno festoso. Stipendi congelati per il 2027 e il 2028, settimana da 35 ore allungabile a seconda del carico degli stabilimenti, e naturalmente senza un euro in più. Il bonus mensile da 167 euro traballa, così come la compensazione pari al 27,5% dello stipendio medio mensile che oggi si converte in sei giorni di ferie.

Nel mirino finiscono pure i premi di anzianità, la partecipazione agli utili e la garanzia di assunzione per apprendisti e studenti in alternanza. Si colpisce soprattutto chi sta all’inizio della carriera.

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Va riconosciuto che i conti non sorridono. Il margine operativo del marchio Volkswagen era del 5,9% nel 2024 e nel 2026 dovrebbe restare sotto l’1%. In Cina le vendite continuano a scendere, i dazi costano alcuni miliardi l’anno, la liquidità si assottiglia e i costi tedeschi salgono. La soluzione scelta, però, è presentare il conto a chi sta in linea di montaggio, circa 120.000 persone in Germania.

C’è poi un déjà-vu. Alla fine del 2024, dopo settimane di braccio di ferro, azienda e sindacato firmarono un’intesa: 35.000 posti tagliati in cambio di garanzie occupazionali e investimenti, evidentemente non basta.

Secondo Reuters i tagli potrebbero arrivare a 100.000 unità a livello globale, e quattro stabilimenti tedeschi, Audi compresa, rischiano la chiusura all’inizio del prossimo decennio. L’aumento salariale concordato nel 2024 era stato rinviato di anni, e ora Volkswagen vuole rinegoziare pure quello.

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Il 24 novembre 2026 a Emden si è aperto il tavolo per i nove stabilimenti coinvolti. IG Metall chiede un +5% e respinge ogni nuovo taglio. Thorsten Gröger, il suo negoziatore, ha battezzato il documento aziendale “catalogo degli orrori” e ha promesso un confronto “duro e aspro”.

La tregua sociale scade a dicembre 2026. Dall’1 gennaio 2027 il sindacato può proclamare scioperi in fabbrica, e a quel punto le pause, pagate o no, rischiano di diventare molto più lunghe di venti minuti.