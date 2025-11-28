Toyota GR GT, la supercar che si posiziona sopra la GR Supra

Toyota Gazoo Racing si prepara a scagliare la sua prima supercar ufficiale, l’erede spirituale della Lexus LFA, con un debutto attesissimo previsto per il 5 dicembre. In un momento di mistero, ormai quasi insopportabile, i fortunati spettatori della TV giapponese hanno potuto ammirare un teaser rivelatore, che mostrava l’ammiraglia ad alte prestazioni, con motore V8, sfrecciare accanto ai suoi illustri predecessori. Il filmato, però, non è stato ancora condiviso sui canali ufficiali di Toyota GR.

La nuova icona, che probabilmente si chiamerà Toyota GR GT, è un’evoluzione leggermente “addomesticata” del muscoloso concept GR GT3 del 2022. Il teaser più recente, ripreso da Lexus News su Instagram, conferma un design aggressivo che omaggia la LFA con prese d’aria sul cofano e sui lati, ma aggiunge un tocco di modernità con fari a LED aggressivi, una griglia sottile e un cofano lungo e scolpito.

Sul posteriore, la GR GT sfoggia fanali a LED a tutta larghezza incastonati in prese d’aria esagerate. Gli scarichi, non visibili nel teaser, saranno integrati nel diffusore della versione stradale. Il look è completato da spalle larghe e uno spoiler a coda d’anatra integrato, ma alettone fisso sulla versione da corsa.

Nonostante la segretezza esterna, gli interni della GR GT sono stati parzialmente svelati al Goodwood Festival of Speed lo scorso giugno, rivelando una sorprendente combinazione di pelle rossa e Alcantara con inserti in alluminio. L’abitacolo si annuncia moderno e votato alla performance, con due sedili in fibra di carbonio e una console centrale che equilibra un ampio touchscreen con una fila di pulsanti o interruttori fisici.

Ma veniamo al cuore della bestia. È stato ufficialmente confermato che la nuova GR GT monterà un nuovo motore V8 biturbo sotto il cofano. Non avrà la sonorità da brivido del V10 aspirato della LFA, ma si prevede che farà parte di un potente sistema ibrido auto-ricaricante capace di generare oltre 800 cavalli. Il motore condividerebbe l’architettura di base con il prossimo turbo a quattro cilindri da 2,0 litri di Toyota.

La Toyota GR GT sarà la nuova ammiraglia della gamma ad alte prestazioni, posizionandosi fieramente (e nettamente) sopra GR Yaris, GR Corolla, GR86 e GR Supra. Sapremo tutto, compresi i dettagli sulla disponibilità, il 5 dicembre.