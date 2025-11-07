La Toyota RAV4 GR Sport vola a 100 km/h in meno di 6 secondi

C’era un tempo in cui associare la Toyota RAV4 a una categoria auto sportiva suonava come una barzelletta, un’accoppiata inevitabilmente assurda. Dopotutto, la RAV4 è sempre stata il crossover familiare per eccellenza, la cui velocità media non supera gli 80 km/h. Non che non potesse fare di più, certo. Ma ora viviamo in un mondo molto cambiato, specie se parliamo di prestazioni e stazza per lo stesso veicolo.

Entra in scena la Toyota RAV4 GR Sport 2026, l’auto più sorprendente dello stand Toyota al SEMA Show di quest’anno. La sua importanza è notevole, specie considerando l’enorme vetrina di Toyota al SEMA. La RAV4 GR Sport è unica: non è una show car da guardare da lontano, ma un modello che presto arriverà sul mercato, certamente acquistabile inizialmente negli States.

A prima vista, la silhouette della RAV4 è riconoscibile, ma i dettagli stilistici la rendono immediatamente una “bestia molto diversa”. La griglia, solitamente in tinta con la carrozzeria, qui è una profonda distesa di nero lucido. Aiutano l’aggressività i cerchi da 20 pollici con finitura nera e, ciliegina sulla torta, uno spoiler posteriore che su una RAV4 standard sembrerebbe ridicolo, ma che in questo allestimento Gazoo Racing aggiunge quel tocco necessario per il veicolo per famiglie.

Il punto cruciale è la meccanica. La RAV4 2026 è elettrificata e tutti gli allestimenti esclusivamente a combustione interna sono stati eliminati. La GR Sport PHEV (ibrida plug-in) eroga 324 cavalli e vanta un’autonomia completamente elettrica di 77 km. Nonostante la coppia istantanea dell’ibrido, lo 0-100 km/h richiede comunque 5,7 secondi, un tempo dignitoso ma lontano dall’aggressività del bodykit.

Si attende però l’effetto sulla guida dalle sospensioni sportive messe a punto da Gazoo Racing e dai freni potenziati. Questa configurazione personalizzata di ammortizzatori e molle dovrebbe rendere ogni curva emozionante, anche se resta da vedere se il comfort di guida ne risentirà. Il prezzo, che si prevede superi i 60.000 euro di partenza, non ha ancora ricevuto conferme.