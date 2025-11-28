Citroën C3 Aircross N1: un’opzione vincente per il mondo dei professionisti

La gamma Citroën si amplia offrendo una nuova soluzione dedicata ai professionisti, artigiani e Partite IVA: il Nuovo SUV Citroën C3 Aircross può ora essere trasformato e targato come autocarro N1 a quattro posti. Questa versione rende il SUV accessibile a un pubblico più ampio, mantenendo tutte le qualità che già lo distinguono nel segmento B-SUV e lo rendono competitivo anche rispetto a modelli di categoria superiore.

Citroën C3 Aircross N1 è disponibile a benzina turbo da 100 CV e cambio manuale oppure in versione automatica 100% elettrica

Con una lunghezza di soli 4,39 m e un passo di 2,67 m, il C3 Aircross si guida e manovra con facilità, senza rinunciare allo spazio interno. La base della trasformazione è la versione a 5 posti, che offre un’abitabilità eccezionale: il divano 40/60 assicura il miglior spazio per le ginocchia della categoria (+80 mm rispetto alla media) e il massimo comfort per i gomiti. L’inclinazione del sedile di 65 mm non riduce i 460 litri di capacità del bagagliaio, uno dei più generosi del segmento, garantendo così funzionalità e comfort per passeggeri e carico.

Il Nuovo SUV C3 Aircross N1 offre un bagagliaio di facile accesso, grazie alla soglia bassa e quadrata, con pavimento regolabile a due posizioni che diventa completamente piatto quando gli schienali posteriori 40/60 sono abbattuti, raggiungendo un volume impressionante di 1600 litri. Pratico e versatile, il veicolo combina soluzioni intelligenti per la vita quotidiana professionale, rimanendo compatto e maneggevole per una guida senza stress in città.

Progettato per il mondo del lavoro, il C3 Aircross N1 è la scelta ideale per chi cerca un veicolo affidabile, spazioso e tecnologicamente avanzato. La gamma di motorizzazioni multienergia, unita a dotazioni complete per comfort e sicurezza, rende questo SUV adattabile a ogni esigenza professionale. Grazie a versatilità, praticità e stile, il nuovo C3 Aircross N1 unisce efficienza e funzionalità, confermandosi come una soluzione completa per artigiani, Partite IVA e professionisti che desiderano un veicolo performante senza rinunciare a eleganza e comfort.