Fiat Grande Punto, quando un 1.3 JTD raggiunge la bellezza di 800.000 km

Mentre l’industria si affanna tra sostenibilità e innovazioni tecnologiche, un semplice fatto di cronaca riporta l’attenzione sull’indistruttibile valore della durata. La Fiat Grande Punto di un automobilista italiano, tale Roberto Giontella, ha raggiunto l’impressionante traguardo di 800.000 chilometri percorsi. Questo non è solo un record personale, ma rappresente, andando oltre il semplice dato numerico, un’ode all’affidabilità della vecchia tradizione automobilistica italiana.

Il vero eroe di questa epopea raggiunta a bordo di una “banale” Fiat Grande Punto è il motore. Parliamo infatti del (se vogliamo) leggendario 1.3 Multijet. Questo propulsore Common Rail a 4 cilindri, noto per la sua resistenza e facilità di manutenzione, è diventato un’icona nel settore.

Con una potenza modesta di 70 CV e una coppia di 170 Nm, il 1.3 JTD, o anche ben conosciuto come Multijet, è un campione di longevità, tanto da essere ancora oggi ricercatissimo, specialmente nei mercati sudamericani.

Roberto Giontella ha voluto celebrare il passaggio da 799.999 a 800.000 chilometri con un video che ha assunto toni, appunto, epici. La vera chicca, che ha scatenato apprezzamenti e discussioni sui social, è il cruscotto dell’auto, che, illuminato da una serie di spie accese, è stato ironicamente soprannominato “albero di Natale”. Non poteva essere tutto perfetto dopo centinaia di migliaia di chilometri a bordo della Punto.

Umorismo a parte, questo momento celebra il profondo legame che si può creare tra l’automobilista e il proprio veicolo fedele. Anche dopo così tanta strada fatta insieme. Per amore o per necessità.

In un’epoca in cui le case automobilistiche spingono sull’ecologico e sull’elettrico, la vicenda di Giontella ci ricorda, senza dubbio, che marchi come Fiat e Alfa Romeo hanno costruito la loro reputazione sulla capacità di produrre veicoli durevoli e affidabili. A noi, su questa storia di una poderosa Grande Punto, non resta che commuoverci e celebrare l’impressionante longevità di un’icona italiana.