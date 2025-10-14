Toyota GR GT, è lei la prossima sportiva che farà impallidire la Supra

Toyota sta per svelare una supercar GR GT il 5 dicembre, con tutti i crismi del mistero ma anche con un pizzico di bluff. Il nome, diciamolo per i più dubbiosi, non è un refuso. Le sigle GR GT cosituiscono la denominazione ufficiale, per mano del capo Akio Toyoda, e fin qui va tutto bene in un capitolo del colosso giapponese di una soap opera.

Il teaser già recita che l’auto sarà mostrata in compagnia di due icone del marchio, la Toyota 2000GT e la leggendaria Lexus LFA, come se stesse chi chiedendo il permesso di entrare in questo olimpo. Viene così insinuato che questa GR GT non è semplicemente un’auto sportiva: è un destino eroico da supercar marchiata Toyota, eventualmente parallela, persino alternativa, al progetto Lexus LFR.

Fino a poco tempo fa, molti credevano che la futura supercar Toyota dovesse vestire Lexus, come se il marchio premium fosse il fratello elegante e la “vera” sportiva fosse relegata sotto il cappello Lexus. Ma sembra che sia arrivato il giorno in cui la GR GT rivendica il suo spazio: un’auto che non vuole fare la sosia di Lexus, ma calcare la scena con il proprio abito.

Nuance importanti emergono. La GR GT probabilmente non sarà ibrida plug-in, diversamente dal progetto LFR, che potrebbe adottare un twin-turbo V8 con sistema ibrido. Sono ipotesi, certo, ma con un retrogusto di strategia: il marchio Lexus, più premium e sofisticato, potrebbe custodire la variante più evoluta o “di lusso”, mentre la GR GT si prende il palco centrale con un motore più puro, meno compromessi elettrici.

Questa scelta di biforcazione tecnologica, Lexus LFR con batteria ingombrante e un’anima elettrificata, e GR GT più “terrena”, potrebbe essere la mossa astuta per coprire il doppio terreno: il mercato degli appassionati hardcore da un lato e quello dei collezionisti hi-tech dall’altro. Toyota sta quindi orchestrando un conflitto di marchi interni, una guerriglia interna elegante.

Il reveal il 5 dicembre è dunque il prologo di una rivalità controllata. Si spera che la GR GT possa spingersi sul mercato internazionale, e non restare confinata al Giappone. E se tutto fila liscio, questa supercar potrebbe segnalare una nuova era Toyota in cui “premium” non significa più “Lexus per forza”.