Mercedes CLE Coupé, svelate le novità del restyling 2027

Non c’è pace in Mercedes. Non appena terminano i test su un modello, ne iniziano subito su un altro, e l’ultima proposta sportiva a farsi beccare in strada è la Mercedes CLE Coupé pronta a esordire con il facelift del 2027. Nonostante sia il modello d’accesso alla gamma coupé a due porte (ma con un prezzo di partenza che supera i 50.000 euro), le prime foto spia dimostrano che il marchio ha grandi piani, soprattutto estetici.

La CLE Coupé, la cui variante Cabrio seguirà a ruota, è in una fase di sviluppo ancora embrionale, con il camuffamento concentrato quasi esclusivamente sul frontale. Tuttavia, basta un’occhiata ai fari per rivelare la principale novità. La stella a tre punte di Mercedes sarà ora chiaramente visibile all’interno di entrambi i gruppi ottici, un dettaglio distintivo ereditato anche dall’aggiornamento in corso delle gamme Classe C e Classe C Station Wagon. Mercedes, saggiamente, non investirà eccessivamente in questo restyling, mantenendo la struttura esterna dei fari ma modificandone l’interno per accogliere l’iconico badge.

La griglia, per ora ben nascosta, sarà ridisegnata. Osservando attentamente sotto la targa, si nota una modanatura in alluminio satinato leggermente curva, un dettaglio più tipico di una griglia più ampia e prominente, come quella di una Classe S. Non ci sorprenderebbe se Mercedes introducesse uno stile più elegante che sportivo, lasciando l’aggressività alla futura CLE 63 AMG.

Il posteriore per ora appare standard, ma si prevede che presto sarà coperto per nascondere i fanali, che presenteranno anch’essi la stella Mercedes e un paraurti dalle linee più affilate.

L’abitacolo, come da tradizione Mercedes, non subirà rivoluzioni. Si prevede il mantenimento del quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e del touchscreen inclinato sulla console centrale. Gli aggiornamenti interni si concentreranno su materiali di qualità superiore, un nuovo volante multifunzione e l’ultimo sistema MBUX.

Sul fronte meccanico, la Mercedes CLE Coupé manterrà la sua attuale gamma di motori benzina e diesel a quattro e sei cilindri, con ottimizzazioni concentrate sul miglioramento dell’efficienza. Parliamo di perfezionamenti alla tecnologia Mild Hybrid a 48 volt e modifiche ai rapporti del cambio automatico a nove rapporti. Ovviamente, resteranno disponibili le versioni a trazione integrale 4MATIC, con un inevitabile aumento di prezzo.

Il debutto è previsto tra meno di un anno, con le prime unità in arrivo all’inizio del 2027, incluso il modello di punta AMG V8.