Leapmotor presenta in anteprima la nuova i C10 al Motor Show di Essen

Debutto per il nuovo modello di fascia alta del marchio: Leapmotor presenterà per la prima volta al Motor Show di Essen (dal 29 novembre al 7 dicembre 2025) la nuova i C10. Questa serie speciale di 250 veicoli è stata creata in collaborazione con l’affermato e rinomato esperto tedesco di personalizzazione Irmscher. La nuova ammiraglia del portfolio Leapmotor nel segmento D, che si basa tecnologicamente sulla versione a trazione integrale della C10 e quindi offre valori identici in termini di prestazioni e autonomia, ma è dotata di un design decisamente più sportivo e di un assetto del telaio più rigido, costa 49.900 euro IVA inclusa.

Leapmotor i C10 si basa sulla C10 ProMax AWD e vanta quindi specifiche tecniche impressionanti

La Leapmotor i C10 si basa sulla C10 ProMax AWD e vanta quindi specifiche tecniche impressionanti: costruita su un’architettura a 800 V, la i C10 è dotata di trazione integrale a doppio motore e gestione intelligente dell’energia, adattandosi senza sforzo alle condizioni di guida reali. Con una potenza massima di 440 kW (598 CV) e una coppia massima di 720 Nm, il veicolo accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,0 secondi. La i C10 AWD offre quindi un’esperienza di guida esaltante e sicura. La batteria LFP da 81,9 kWh appositamente sviluppata consente una ricarica rapida in corrente continua: dal 30% all’80% in soli 22 minuti, con una potenza di carica massima di 180 kW. L’autonomia del veicolo arriva fino a 437 chilometri secondo il ciclo WLTP.

All’interno, la spaziosa C10 AWD offre un’esperienza premium con uno schermo di infotainment 2K da 14,6 pollici (37,08 cm), un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici (26,03 cm), un impianto audio da 840 watt con 12 altoparlanti, un tetto panoramico in vetro e fino a 1.410 litri di spazio di carico. Il design compatto e leggero garantisce agilità e comfort, mentre il sistema AI Smart Electric Drive fornisce aggiornamenti intelligenti durante tutto il ciclo di vita del veicolo. Numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida supportano il conducente, garantendo una guida sicura e rilassata nonostante il carattere sportivo del modello.

La i C10 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla versione base a trazione integrale della C10, frutto del lavoro meticoloso del team di personalizzazione Irmscher negli ultimi mesi. Dal punto di vista estetico e prestazionale, il modello si distingue per un attacco frontale integrato con dettagli colorati e uno spoiler posteriore ridisegnato che valorizza le linee originali. Il telaio è stato rivisto e abbassato per migliorare ulteriormente la dinamica su strada, mentre la combinazione di ruote e pneumatici è stata studiata per garantire una perfetta armonia con il telaio. I cerchi da 20 pollici, progettati ex novo, sottolineano il carattere sportivo della vettura, completando l’aspetto visivo curato nei minimi dettagli, inclusi il foglio di progettazione che collega i singoli elementi e il logo esclusivo sul retro.

Gli interni riflettono lo stesso livello di attenzione: tappetini in velluto con dettagli rossi, targa numerata in alluminio e custodia in pelle per la chiave magnetica conferiscono un tocco di esclusività e raffinatezza. La i C10, inizialmente limitata a 250 unità, è ordinabile in Germania a 49.900 euro IVA inclusa, con un canone di leasing mensile di soli 449 euro.

“Siamo lieti che la i C10 sia finalmente arrivata e completi il ​​nostro portfolio di punta. Il Salone di Essen è il palcoscenico perfetto per questa vettura, che rappresenta sia le alte prestazioni che la mobilità elettrica accessibile. La i C10 è solo l’inizio della nostra collaborazione con Irmscher, che porterà ad altri entusiasmanti progetti: rimanete sintonizzati”, ha dichiarato Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania.

Günther Irmscher, Amministratore Delegato di Irmscher Automobilbau GmbH & Co.KG, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di iniziare questo viaggio insieme, che inizia con questo entusiasmante modello. La i C10 è un veicolo straordinario che coniuga prestazioni, design e praticità per tutta la famiglia”.