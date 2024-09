Tesla sceglie gli studi Warner Bros per la presentazione del robotaxi

La presentazione del robotaxi era stata fissata, inizialmente, per lo scorso 8 agosto. Tuttavia, una modifica all’anteriore voluta da Elon Musk ha fatto slittare la data al 10 ottobre. In merito arrivano ora notizie molto interessanti. La casa automobilistica statunitense, infatti, avrebbe scelto una location differente dal solito per la presentazione ufficiale del suo robotaxi che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prendere il nome di CyberCab. Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, il marchio non presenterà il veicolo presso la Gigafactory del Texas, come suo solito, ma presso gli studi della Warner Bros.

Tesla: svelata la location della presentazione del CyberCab, il robotaxi dell’azienda

Il motivo della scelta di questa particolare location sarebbe legato al fatto di voler mostrare, in un ambiente chiuso al traffico, come funziona il CyberCab. Dunque sembra che vedremo scorrazzare il robotaxi di Tesla per il quartiere ricostruito degli studi Warner Bros di Burbank, in California. La scelta di questa location sarebbe legata anche al fatto di evitare eventuali “figuracce”, dato che non saranno presenti altri veicoli.

Durante l’evento, Tesla potrebbe svelare anche ulteriori dettagli sulla futura elettrica low-cost, che al momento prende il nome di Model 2. Questo veicolo, che dovrebbe trattarsi in sostanza di una Model 3 più corta, dovrebbe entrare in produzione nel corso del 2025. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un camper elettrico, anch’esso atteso per il 2025.

Ma non è finita qui, perché la casa automobilistica ha in serbo altre sorprese per gli appassionati. Tesla sta infatti lavorando anche sul restyling della Model Y, il SUV elettrico che lo scorso anno ha superato tutti portandosi a casa il premio di auto più venduta al mondo. A giudicare dai numeri del 2024, la Model Y non riuscirà a ripetersi, motivo per cui sono richieste delle migliorie e novità per continuare ad avere successo sul mercato. Non è ancora chiaro se l’evento si concentrerà esclusivamente sul robotaxi o anche sugli altri prodotti in arrivo di Tesla. Manca poco più di un mese all’evento, dunque è probabile che presto verranno scoperte le carte.