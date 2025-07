Porsche Cayenne 2027: tutto quello che sappiamo su aspetto, motori, prezzi e uscita

A non troppo tempo da quando Porsche ha aggiornato il suo celebre SUV Cayenne nel 2023, la casa automobilistica tedesca è già al lavoro su un profondo restyling previsto per il model year 2027. In arrivo un design rinfrescato, nuove soluzioni stilistiche e, soprattutto, una variante completamente elettrica, che amplierà la gamma affiancando Taycan e Macan Electric.

Advertisement

Secondo le indiscrezioni più affidabili, il futuro modello manterrà a listino anche le attuali motorizzazioni termiche e ibride plug-in, confermando così l’approccio multienergetico di Porsche. Tuttavia, il vero protagonista sarà il debutto della Cayenne EV, sviluppata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), già utilizzata su Macan e Taycan.

Advertisement

Le versioni a benzina non subiranno stravolgimenti stilistici, ma si prevede qualche ritocco estetico. E quindi, modifiche leggere a paraurti, gruppi ottici e calandra, con un frontale leggermente più aggressivo ispirato alla nuova 911, come anticipato dai prototipi avvistati.

La Cayenne elettrica, invece, adotterà un design specifico. Vedremo su questa variante delle linee più fluide, una nuova firma luminosa LED e dettagli inediti che richiamano la Macan Electric e i concept della gamma sportiva a zero emissioni.

Un prototipo abbastanza camuffato è già apparso alla Shelsley Walsh Hill Climb nel Regno Unito, sollevando grande curiosità tra gli appassionati. Si prevede che la Cayenne EV offrirà una potenza compresa tra i 500 e gli 800 cavalli, grazie alla tecnologia a 800 volt, con un’autonomia potenziale di circa 500 km. E non è esclusa una futura versione Turbo GT elettrica da oltre 1.000 CV, che potrebbe ridefinire gli standard dei SUV ad alte prestazioni.

Advertisement

La gamma continuerà a includere sia la Cayenne “classica” sia la versione Coupé, almeno fino al 2027. Le motorizzazioni attuali, inclusi il V6 benzina e il potente V8, resteranno in produzione almeno fino al 2030 avanzato, con aggiornamenti minimi per le versioni PHEV.

Si ipotizza che la Cayenne EV possa partire da un prezzo che si aggiri (e probabilmente superi) intorno ai 100.000 euro, in linea con la fascia premium e l’offerta tecnologica. Il debutto ufficiale della Cayenne elettrica è atteso entro la fine del 2025, durante un evento esclusivo sulla West Coast americana. La produzione sarà affidata allo stabilimento Porsche di Bratislava, in Slovacchia, dove verranno assemblate anche le versioni endotermiche.