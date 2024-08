Tesla Cybertruck prende fuoco dopo aver colpito un idrante: il video dell’incidente

Tesla, dopo aver aumentato i prezzi del suo Cybertruck di ben $20.000, ha rimosso la clausola di rivendita che prevedeva una sanzione di 50.000 dollari per chi cercava di rivenderlo nel primo anno di acquisto. Ora, il veicolo è ancora una volta al centro dell’attenzione, ma per altri motivi. Negli Stati Uniti, infatti, un insolito incidente ha coinvolto un Tesla Cybertruck, causando l’incendio del pick-up elettrico.

Tesla Cybertruck in fiamme dopo aver colpito un idrante a bordo strada

Secondo le testimonianze dei presenti, il conducente del Tesla Cybertruck in questione avrebbe colpito un idrante a bordo strada, causando un tale danno da scatenare le fiamme. Sebbene sia raro che le auto elettriche prendano fuoco spontaneamente, come il caso della Mercedes elettrica in Corea del Sud, diverse circostanze possono portare alle fiamme. Queste includono problemi elettrici durante la ricarica o un malfunzionamento al sistema di raffreddamento.

La causa esatta dell’incendio del Cybertruck protagonista di questa vicenda non è ancora chiara. Tuttavia, è probabile che l’impatto con l’idrante abbia danneggiato il fondo e, di conseguenza, le celle della batteria, esponendole all’aria e innescando l’incendio, una reazione comune in questi casi. Ruben Balboa, comandante dei Vigili del Fuoco di Harlingen, Texas, località dove è avvenuto l’incidente, ha confermato che il veicolo ha colpito l’idrante e che, fortunatamente, non ci sono stati feriti o altri veicoli coinvolti. Questa notizia arriva dopo che Consumer Reports ha condotto una ricerca che indica Tesla come uno dei marchi meno affidabili sul mercato.

Il Cybertruck è stato al centro delle polemiche ultimamente in seguito al suo arrivo illegale in Russia, dove è stato trasformato in un veicolo da guerra. Nel frattempo Tesla sta lavorando a diversi progetti che presenterà il prossimo 8 ottobre, quando svelerà il robotaxi e, con tutta probabilità, la nuova Roadster o la Model 2, primo veicolo low-cost del marchio. Inoltre, la casa automobilistica di Elon Musk sta lavorando anche sulla nuova Model Y, in arrivo sul mercato nel corso del 2025.