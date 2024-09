Tesla, due varianti della Model Y e una berlina compatta entro il 2026

Quasi un anno fa, Tesla ha svelato la versione rinnovata della Model 3. Si attende da allora e con impazienza l’arrivo di una Model Y che sia nettamente aggiornata. La Model Y, dal canto suo, condivide molte caratteristiche con la Model 3, in molti si aspettavano che Tesla replicasse il design e le innovazioni della Model 3 Highland anche sulla Model Y. Le prime indiscrezioni su un progetto denominato “Project Juniper” hanno cominciato a circolare proprio in quel periodo. Le aspettative degli appassionati, però, Tesla non sono state soddisfatte.

Non abbiamo visto il lancio rapido della Tesla Model Y rinnovata, anzi. L’azienda ha posticipato il suo debutto, causando delusione tra gli appassionati. All’inizio di quest’anno, Tesla ha rivisto la sua strategia, concentrandosi su un ambizioso futuro legato ai robotaxi, e la Model Y è rimasta svantaggiata in questo cambio di rotta.

Così, anziché vedere il nuovo modello entro quest’anno, Tesla ha annunciato che il lancio non avverrà prima del 2025. Sono stati avvistati diversi prototipi della Model Y in fase di test negli Stati Uniti, in queste ultime settimane, fatto che ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su come sarebbe stato il nuovo modello. Molte di queste indiscrezioni provenivano dalla Cina, dove la Model 3 Highland è stata sviluppata e prodotta per la prima volta.

Alcuni rumor suggerivano che la Model Y Juniper sarebbe stata rivoluzionaria, con una nuova architettura (Gen 2.5) e una batteria di capacità maggiore e una combinazione chimica migliore. I più recenti rapporti dalla Cina indicano, però, che la Model Y Juniper potrebbe non rappresentare una svolta così radicale. Sembra che Tesla stia puntando su una strategia evolutiva, mantenendo la Model Y simile alla Model 3, come è sempre stata.

Tale strategia permetterebbe a Tesla di incrementare rapidamente la produzione e di contenere i costi, sfruttando il successo già consolidato della Model Y. Le consegne della Model Y rinnovata potrebbero iniziare entro il primo trimestre del 2025, con un design che adotta le modifiche della Model 3. Si parla anche di una versione a sette posti, che potrebbe presentare importanti adattamenti per il mercato cinese, come un passo decisamente più lungo.

In questo modo si potrebbe spiegare il ritardo nel lancio, con una versione a sette posti in arrivo al quarto trimestre del 2025. Un’altra sorpresa possibile sarebbe l’introduzione di una nuova berlina compatta da parte di Tesla, prevista per il 2026. Questo modello, proprio perché basato sulla Model Y, dovrebbe semplificare lo sviluppo e ridurre i costi, avvicinandosi all’idea originaria di una berlina compatta da 25.000 dollari, costruita sulla futura architettura Gen 3. Le prime consegne di questo modello sarebbero previste all’inizio del 2026.