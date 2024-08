Tesla Van: nel 2025 arriverà anche un camper elettrico?

Tra i veicoli Tesla in attesa per il 2025, oltre alla già tanto chiacchierata Model 2, primo veicolo elettrico low-cost del marchio di Elon Musk, c’è anche un camper. L’imprenditore sudafricano aveva parlato tempo fa di un modello simile in lavorazione. Dopo l’annuncio dell’arrivo di “grandi novità”, in arrivo per il 2025, la casa automobilistica ha pubblicato anche un’immagine che mostra l’intera gamma del marchio, che include tre veicoli coperti da un telo.

Tesla, tra le novità in arrivo nel 2025 anche un camper elettrico?

Tra queste dovrebbe esserci, come anticipato in precedenza, quella che al momento viene chiamata Model 2. A questa si aggiunge un’auto dalle forme molto simili: che finalmente sia arrivato il momento della Roadster? L’innovativa auto che, secondo Musk, potrà letteralmente spiccare il volo grazie alla collaborazione con SpaceX. Il terzo veicolo mostrato nell’immagine ha delle forme più squadrate, con un’altezza abbastanza importante. Questo lascia pensare al Tesla Van, il camper elettrico del marchio.

Nonostante non si sappia ancora nulla a riguardo, questo non ha fermato i creatori digitali a cercare di anticipare quale potrebbe essere il design del camper elettrico. Tra questi c’è un render molto interessante di Dominic Brinkmann. L’autore del render ha mantenuto le forme del veicolo nascoste sotto al telo bianco, prendendo ispirazione dal Tesla Semi, il camion elettrico della casa automobilistica.

Brinkmann ha cercato di immaginare anche come potrebbero essere gli interni del veicolo, ma non solo. Il creatore digitale ha realizzato anche la pagina del configuratore online con quelle che potrebbero essere le specifiche del mezzo. L’autonomia del veicolo sarebbe di poco meno di 675 km nella variante a trazione integrale. Probabilmente i prezzi, di $74.990 per la versione con singolo motore elettrico a trazione posteriore, e $94.990 per la versione top di gamma, sono irrealistici considerando quelli del Cybertruck, saliti di $20.000 negli ultimi giorni.