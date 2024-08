Tesla Model Y, restyling in arrivo: 800 km di autonomia e migliore efficienza energetica

Tesla Model Y è stata l’auto più venduta al mondo nel 2023, superando di gran lunga anche i veicoli con motore a combustione. Con tutta probabilità i numeri dello scorso anno non si ripeteranno, dato che nel 2024 questi sono crollati a dismisura in diversi mercati globali. Il restyling del SUV elettrico, dunque, potrebbe soltanto far bene alle vendite. Nonostante nelle ultime settimane siano state pubblicate diverse foto spia che catturano il SUV nelle sue nuove vesti, è improbabile che vedremo scorrazzare per le strade il SUV elettrico nel 2024. Il suo debutto, infatti, dovrebbe avvenire nel 2025, almeno secondo le parole di Elon Musk. Tuttavia, soprattutto in questi casi, la casa automobilistica è imprevedibile e potrebbe rendere il veicolo disponibile da un momento all’altro.

Tesla Model Y Juniper, dall’autonomia di 800 km all’efficienza energetica: le novità del restyling in arrivo

Sin dal suo debutto nel 2020, sono stati pochi gli accorgimenti apportati sul SUV elettrico, tanto da essere stata raggiunta dalla concorrenza, ad esempio, in termini di autonomia. Tra queste ci sono Skoda Enyaq e Peugeot e-3008, per citarne alcuni. Per questo motivo, con la nuova Model Y Juniper la casa automobilistica guidata da Elon Musk intende migliorare l’efficienza aerodinamica e l’autonomia. Lo stesso è stato fatto con la Model 3 Highland che, secondo alcuni test, è risultata essere l’elettrica più efficiente in assoluto presente al momento sul mercato.

Il frontale sarà infatti ridisegnato per migliorare l’aerodinamica del veicolo. Per quanto riguarda il design, i fari anteriori e posteriori saranno rivisti e dovrebbero avvicinarsi a quelli proposti dalla Model 3 Highland. Al posteriore, invece, come suggeriscono le ultime foto spia, dovrebbe esserci una striscia LED che collega i nuovi gruppi ottici. Per quanto riguarda gli interni, anche questi saranno gli stessi della nuova Model 3, con nuovi sedili ventilati e rivestimenti di alta qualità, oltre ad un touchscreen da 8 pollici disponibile per i passeggeri posteriori.

Non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti sul lato propulsore e sistema di ricarica. L’unica eccezione dovrebbe essere la versione Long Range del modello, che dovrebbe arrivare ad offrire ben 800 km di autonomia con una singola carica. In attesa di scoprire ulteriori novità nella nuova Tesla Model Y Juniper, Autocar ha proposto alcuni render che cercano di anticipare come sarà il design del nuovo SUV elettrico.