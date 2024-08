Tesla Model 2, l’ex ingegnere: “Sarà una Model 3 hatchback, più corta”

La Tesla Model 2, la tanto chiacchierata elettrica low-cost da 25.000 euro del marchio di Elon Musk, debutterà sul mercato nel corso del 2025. La sua presentazione potrebbe avvenire il prossimo 10 ottobre, durante l’evento in cui sarà svelato anche il Robotaxi dell’azienda. Secondo MyEVTrips, un ex ingegnere di Tesla avrebbe svelato alcune informazioni sulla prima low-cost elettrica del marchio.

Tesla Model 2, come previsto, sarà una sorta di Model 3 ma accorciata

Il giornalista ha raccontato di aver incontrato, casualmente, un ex ingegnere di Tesla durante un volo e, parlando di auto elettriche e del settore in generale, c’è stato modo di discutere anche della futura Model 2. Shaun Robertson, giornalista del portale, ha scritto di voler tenere privata l’identità dell’ex ingegnere, in quanto gli piacerebbe tornare in azienda in futuro. Dalle sue parole, sembra sia uno dei tanti ad essere stato licenziato in seguito al taglio del personale voluto da Musk.

Come molti avevano già immaginato, l’ex ingegnere di Tesla ha confermato che la Model 2 non è altro che una Model 3 hatchback, una versione accorciata della berlina elettrica. Robertson ha avuto modo di parlare anche della Model Y Juniper, la versione aggiornata del SUV elettrico vista di recente in alcune foto spia che mostravano alcuni elementi inediti.

In sostanza, la Model Y riceverà gli stessi aggiornamenti apportati alla Model 3 Highland, con particolare focus su sospensioni e comfort. In Cina, infatti, ci sono state molte lamentele su passeggeri che avevano la nausea durante lunghi viaggi, in particolare quelli seduti sulle file posteriori. Infine, il giornalista ha avuto modo di parlare anche del Cybertruck, il pickup elettrico del marchio che sta facendo discutere dopo che alcuni possessori hanno riportato ferite gravi alle dita semplicemente aprendo le portiere, a causa dei bordi affilati. L’ex ingegnere ha affermato di essere a conoscenza di queste problematiche e che spesso in sede circolano vari filmati, su cui molti dipendenti ironizzano.