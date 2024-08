Tesla Model Y bocciata dalla Polizia: “Troppi problemi, non è adatta per noi”

Negli Stati Uniti i dipartimenti di polizia continuano ad adottare veicoli elettrici nelle loro flotte. Tra queste ci sarà anche la nuova Dodge Charger Pursuit, versione elettrica della Charger. Ma, ovviamente, non può mancare la Tesla Model Y, uno dei modelli più venduti sul mercato negli ultimi anni. Tuttavia, secondo la polizia statunitense, il SUV elettrico non sarebbe adatto a questo lavoro.

Tesla Model Y, critiche da parte dei dipartimenti di polizia: troppi problemi con il SUV elettrico

Secondo un recente rapporto, l’utilizzo della Tesla Model Y potrebbe portare a diversi vantaggi sul lungo termine, tra cui un risparmio di circa 84.000 dollari in dieci anni rispetto alla Ford Explorer, molto diffusa tra i dipartimenti di polizia americani. Tra i maggiori vantaggi del SUV elettrico della casa automobilistica di Elon Musk, gli agenti indicano l’accelerazione a la manovrabilità, elementi utili specialmente durante gli inseguimenti.

Tuttavia, ci sono anche aspetti negativi. Ad esempio, gli agenti hanno riscontrato difficoltà all’interno dell’abitacolo a causa del suo poco spazio e accedere alle armi facilmente a causa dell’altezza della console centrale. Inoltre, hanno segnalato che il sistema Autopilot spesso interferiva durante le operazioni di pattuglia, come fermarsi accanto ai veicoli sospetti. La gestione del touchscreen, invece, sarebbe troppo caotica. Infine, sono stati riscontrati problemi anche con il blocco automatico delle portiere.

Il dipartimento di polizia di Menlo Park, in California, ha deciso di continuare ad utilizzare le Model Y, anche se sta considerando di passare alla Chevrolet Blazer elettrica. Nonostante le difficoltà, la polizia crede che la transizione ai veicoli elettrici sarà inevitabile, ma tanti credono che la Tesla Model Y non è il veicolo più adatto per queste operazioni. Prossimamente è atteso il debutto anche del Cybertruck in “divisa”.

Anche in Italia la Polizia Stradale ha scelto Tesla, in particolare una Model X, per alcuni servizi di pattuglia. Al momento l’elettrica è in fase di test e, se necessario, in futuro potrebbero arrivare ulteriori unità. La Model X può raggiungere una velocità massima di 262 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, il che si rivela particolarmente adatta per gli inseguimenti.