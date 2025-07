Porsche 911 Carrera 4S, nuova versione per il 2026 con 480 CV e trazione integrale

Con la sua ampia gamma di varianti, la Porsche 911 si conferma una delle sportive più versatili e complete del mercato, capace di soddisfare un ampio spettro di esigenze. L’ultima aggiunta alla famiglia 992.2 è la Carrera 4S per il 2026, modello che combina il motore aggiornato della Carrera S con la trazione integrale e un pacchetto tecnologico arricchito.

Nonostante le aspettative di alcuni appassionati, il cambio manuale non è più disponibile. La trasmissione a doppia frizione PDK a otto rapporti è l’unica scelta proposta. La nuova 911 Carrera 4S viene proposta nelle configurazioni Coupé, Cabriolet e Targa e si colloca strategicamente tra la Carrera S a trazione posteriore e la più potente GTS con trazione integrale.

Porsche conferma che gran parte degli acquirenti globali che optano per un modello S prediligono la trazione integrale, rendendo la 4S un pilastro fondamentale della gamma. Esteticamente, la Carrera 4S condivide le linee e le soluzioni stilistiche introdotte con la 992.2 Carrera S, tra cui paraurti rivisti e nuovi gruppi ottici dotati di serie di tecnologia Matrix LED.

Gli interni si sono evoluti con un restyling che include rivestimenti in pelle estesa di serie su tutte le versioni. La Coupé offre la possibilità di una configurazione 2 posti o 2+2 senza costi aggiuntivi, mentre Cabriolet e Targa mantengono di serie i sedili posteriori.

Il cuore pulsante è il motore boxer biturbo da 3.0 litri, completamente rivisitato per erogare 480 CV (353 kW) e 500 Nm di coppia, un incremento di 30 CV rispetto al precedente modello Carrera 4S. La potenza viene distribuita a tutte e quattro le ruote tramite il sistema Porsche Traction Management (PTM), che include un differenziale anteriore raffreddato a liquido e una frizione elettromeccanica per una gestione ottimale della trazione.

L’equipaggiamento standard è stato inoltre arricchito. Ora tutti i modelli 4S montano di serie scarico sportivo con terminali argentati, freni maggiorati derivati dalla GTS precedente e sospensioni ottimizzate per una dinamica di guida migliorata. Tra gli optional disponibili figurano il pacchetto Sport Chrono, le sospensioni attive PASM con assetto ribassato, l’asse posteriore sterzante (di serie sulla Targa 4S) e i freni Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) per prestazioni frenanti superiori. In dettaglio, con il pacchetto Sport Chrono, la 911 Carrera 4S scatta da 0 a 96 km/h in 3,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 307 km/h, risultando due decimi più rapida rispetto alla Carrera S e solo leggermente inferiore alla GTS.

Gli ordini per la 911 Carrera 4S 2026 sono già aperti con consegne previste nel quarto trimestre. Il prezzo parte da una base di 168.338 euro per la Coupé, mentre cabrio e Targa attaccano rispettivamente a 183.028 e 184.891 euro.