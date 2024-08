Tesla Cybertruck, il vetro “indistruttibile” infranto in pochi secondi: dubbi sulla sicurezza

Il Tesla Cybertruck è stato presentato al mondo intero come un veicolo indistruttibile. Certo, in sede di presentazione nel 2019 il test fallì miseramente e i finestrini del veicolo, che sarebbero dovuti essere “indistruttibili”, si frantumarono. In seguito, Musk promise di risolvere e renderlo davvero indistruttibile. Beh, sembra che le cose non siano proprio migliorate, dato che un ladro lo ha distrutto in pochissimi secondi.

Tesla Cybertruck, un ladro distrugge il vetro laterale “indistruttibile” del pick-up elettrico in pochi secondi

Il proprietario di un Cybertruck di Atlanta, in Georgia, pensava di dormire sonni tranquilli e che nessuno sarebbe mai riuscito a violare il suo veicolo. Le telecamere del pick-up elettrico hanno registrato l’accaduto e mostrano il ladro rompere in pochi secondi il vetro laterale, per poi intrufolarsi nel veicolo e prendere il bottino. Anuk Thakkar, proprietario del veicolo, ha in seguito dichiarato di non aver ricevuto nessuna notifica e l’allarme non è scattato: “Non ha funzionato nulla, sono semplicemente tornato al veicolo e trovato tutto rotto”.

Fortunatamente le telecamere hanno ripreso l’accaduto e il filmato mostra una Nissan Altima rossa fermarsi accanto al pickup elettrico. Il filmato mostra quindi il ladro rompere il vetro e rubare lo zaino riposto sul sedile anteriore, per poi fuggire. La Polizia è ora alla ricerca del delinquente. Tuttavia, la vicenda ha creato un certo malcontento tra i proprietari del pick-up elettrico. Tanti ora si potrebbero chiedere anche perché sborsare ben 20.000 dollari in più rispetto a qualche giorno fa per portarsi a casa un esemplare di Cybertruck, se poi ci sono delle pecche in termini di sicurezza.

Migliaia di automobilisti sembrano confermare le conclusioni di un recente studio di Consumer Reports, che classifica Tesla tra i marchi automobilistici meno affidabili. Questa percezione potrebbe essere ulteriormente rafforzata da un recente episodio che ha visto un Cybertruck prendere fuoco, alimentando così i dubbi sulla sicurezza e l’affidabilità dei veicoli della casa automobilistica di Elon Musk.