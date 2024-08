Tesla Cybertruck: rimossa la clausola di rivendita da $50.000, ma resta attiva la blacklist

La produzione del Tesla Cybertruck continua a ritmo serrato, nonostante il recente aumento di prezzo di 20.000 dollari per le due versioni presenti in gamma. Ora il pick-up elettrico parte da 99.990 dollari e arriva fino a 119.990 dollari per il Cyberbeast, la versione più potente. In precedenza Tesla vietava la vendita del Cybertruck nel primo anno d’acquisto, per evitare speculazioni sul mercato dell’usato. Alla fine è stata Tesla stessa ad aumentare a dismisura i prezzi. La casa automobilistica ha annunciato ora di aver eliminato la controversa clausola di rivendita.

Tesla rimuove la clausola di rivendita per il Cybertruck: proprietari liberi di vendere il proprio pick-up elettrico

In precedenza, chi vendeva l’auto entro il primo anno rischiava una pesante sanzione di 50.000 euro. Ora i proprietari hanno piena libertà di decidere quando rivendere il proprio veicolo, senza il timore di incorrere in penali. La decisione di rimuovere questa clausola arriva proprio dopo l’aumento della produzione e delle consegne, che hanno permesso al pick-up elettrico di occupare la prima posizione nelle vendite del suo segmento negli Stati Uniti.

Secondo alcune fonti, Tesla non ha multato nessuno durante il periodo in cui la clausola era attiva, nonostante ci siano state diverse rivendite, pari al 5% dei Cybertruck circolanti. Tuttavia, la casa automobilistica di Elon Musk ha inserito i proprietari che hanno cercato di rivendere il proprio pick-up elettrico in una blacklist, così che in futuro non potranno riacquistare veicoli Tesla. Nel frattempo qualcuno ha ironizzato sulla questione, mettendo in vendita uno “strano Cybertruck” per soli 5.000 euro.

Nelle ultime settimane, oltre che ad arrivare illegalmente in Russia, le prime unità di Cybertruck sono state immatricolate in alcuni paesi europei, nonostante non sia ufficializzato il suo debutto in Europa. Stando a quanto dichiarato da Elon Musk, delle novità in merito al suo arrivo in Europa potrebbero arrivare nel 2025.