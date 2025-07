Renault 5 E-Tech, l’allestimento irresistibile per l’off-road estremo

Nel panorama sempre più affollato delle city car elettriche, c’è chi osa pensare fuori dagli schemi. È il caso del preparatore tedesco Delta Gelande sport (DG), che ha svelato una reinterpretazione radicale della Renault 5 E-Tech. Si tratta infatti di un progetto di conversione off-road che unisce estetica rétro, spirito avventuroso e ingegneria creativa.

La celebratissima Renault 5 elettrica risulta così trasformata in mini crossover rialzato, pensata per affrontare anche i percorsi più sconnessi. L’obiettivo dichiarato dal team DG era fin da subito quello di trasmettere il potenziale fuoristradistico anche in un formato compatto, mantenendo però il DNA stilistico e tecnologico dell’iconica Renault 5.

Per ottenere questo risultato sulla “innocua” Renault 5 E-Tech, i tecnici hanno installato nuove sospensioni rialzate, aumentando l’altezza da terra di ben 100 mm, e montato passaruota maggiorati per ospitare pneumatici off-road Loder AT#1 da 18 pollici, una configurazione insolita in questa classe di veicoli elettrici. Il look è completato da un portapacchi sul tetto, una livrea personalizzata e, soprattutto, da un set di fari supplementari PIAA ad alte prestazioni, posizionati sul frontale per rievocare le gloriose auto da rally degli anni Ottanta, in particolare quelle del Gruppo B.

A livello meccanico, non sono previste modifiche alla propulsione originale. Infatti, la Renault 5 rimane disponibile con due configurazioni elettriche, rispettivamente da 118 CV e 148 CV. Tuttavia, nulla vieta a DG, in futuro, di proporre upgrade prestazionali su richiesta per i clienti che vogliono una spinta decisa in più.

Al momento, questo modello è stato realizzato unicamente come concept digitale in CGI, ma l’interesse crescente potrebbe spingerne la produzione in piccola serie. Il prezzo stimato per la conversione si aggira tra i 15.000 e i 20.000 euro, escluso il costo della vettura di base, chiaramente. Secondo Delta Gelandesport, “se la community mostrerà abbastanza entusiasmo, questa visione potrebbe presto diventare realtà”.