BMW M3, quanto è difficile immaginare la sportiva col design Neue Klasse

La linea BMW M3 è in continua trasformazione. Mentre la più compatta, ma estremamente performante, BMW M2 CS ha recentemente conquistato il titolo di vettura compatta più veloce al Nurburgring, il marchio bavarese sta già lavorando a pieno regime per definire i contorni della prossima generazione della BMW Serie 3, con particolare attenzione alla sportiva M3.

Tra le indiscrezioni più rilevanti, spicca l’intenzione di BMW di affiancare alla M3 tradizionale una variante ibrida leggera con sistema mild hybrid a 48 volt, e soprattutto un’inedita versione completamente elettrica. Quest’ultima potrebbe essere lanciata sotto il nome di BMW iM3, come suggeriscono alcuni marchi registrati presso gli uffici brevetti tedeschi (DPMA) e dell’Unione Europea (EUIPO).

Lo sappiamo, la transizione verso l’elettrico porta con sé anche un incremento di massa. Secondo alcune proiezioni, la BMW iM3 potrebbe superare i 2.300 kg, un peso comparabile a quello della futura BMW M5 plug-in hybrid, che si ferma a 2.435 kg. Nonostante ciò, BMW non abbandonerà l’anima purista: la futura M3 con motore termico continuerà a utilizzare la collaudata piattaforma CLAR, abbinata al leggendario sei cilindri in linea turbo, anche se aggiornato con supporto elettrico.

Nel frattempo, il mondo digitale anticipa le forme di questa nuova generazione. L’artista CGI Dimas Ramadhan, noto per le sue creazioni sul canale YouTube Digimods DESIGN, ha realizzato un rendering della prossima M3 con motore termico e stile legato al nuovo linguaggio di casa BMW.

Il design mostra un’evoluzione coerente del corpo berlina a quattro porte, integrando elementi stilistici derivati dalla concept car Neue Klasse. Tra i dettagli visivi più significativi troviamo una griglia a doppio rene più compatta, nuovi fari LED con DRL semplificata, elementi scuri che ne accentuano l’aggressività e fanali posteriori sottili ma estesi, conferendo alla vettura un’estetica più pulita ma sempre sportiva.

Manca quell’aspetto a cui ci hanno abituato i prototipi della Serie 3 elettrica, massicci, muscolosi, specie sul retro, quasi appesantiti dal nuovo percorso elettrico portato dalla filosofia Neue Klasse. Difficile arrendersi a una M3 non “leggera” come l’abbiamo sempre vista in diversi decenni di storia.

BMW ha inoltre già chiarito che la nuova identità stilistica della Neue Klasse non sarà esclusiva dei veicoli elettrici, ma verrà estesa anche alle versioni termiche ad alte prestazioni. Che piaccia o no, sarà la nuova firma del marchio per il prossimo decennio.