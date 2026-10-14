Tesla Roadster, stavolta ci siamo? Fissata la nuova data per la presentazione

Tesla ha fissato per il 15 ottobre la presentazione della nuova Roadster, a quasi nove anni dalla presentazione del primo prototipo. La sportiva elettrica avrebbe dovuto entrare in produzione nel 2020, ma i continui rinvii hanno spostato le prospettive di consegna al 2027 o addirittura al 2028. Il prossimo appuntamento dovrebbe mostrare quanto è cambiato il progetto, soprattutto dopo le anticipazioni di Elon Musk sui propulsori sviluppati con SpaceX.

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Tesla Roadster: dopo anni di rinvii (forse) è arrivato il momento della presentazione

La diretta comincerà alle 19:55 nell’ora centrale degli Stati Uniti, corrispondenti alle 2:55 del 16 ottobre in Italia. Tesla aveva inizialmente scelto il 1° ottobre, salvo comunicare il rinvio il 28 settembre a causa delle condizioni meteorologiche previste in Texas. L’azienda ha spiegato che la dimostrazione richiede uno spazio all’aperto, senza fornire un programma dettagliato delle prove.

Musk ha più volte descritto una Roadster capace di utilizzare propulsori a gas freddo per migliorare le prestazioni, arrivando a ipotizzare uno scatto da fermo a 60 miglia orarie, circa 97 km/h, in meno di un secondo. Secondo le ultime indiscrezioni, la dimostrazione potrebbe comprendere anche un breve sollevamento da terra del prototipo, comandato a distanza e senza occupanti, grazie al pacchetto realizzato con SpaceX. Sono anticipazioni sull’esibizione, con caratteristiche ancora da verificare sulla futura vettura destinata ai clienti.

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Il prototipo mostrato nel novembre 2017 prometteva già prestazioni eccezionali attraverso una meccanica interamente elettrica. Tesla dichiarava un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie in 1,9 secondi e un’autonomia di 620 miglia, equivalenti a quasi 1.000 chilometri. L’abitacolo prevedeva quattro posti e il prezzo annunciato partiva da 200.000 dollari. Le prenotazioni richiedevano un anticipo di 50.000 dollari, salito a 250.000 dollari per la Founders Series.

Da allora il calendario è stato riscritto più volte. Alla scadenza iniziale del 2020 sono seguite nuove indicazioni per gli anni successivi, fino all’annuncio del 2024 con cui Musk spiegò che gli obiettivi del progetto erano stati rivisti profondamente. Anche la nuova dimostrazione ha attraversato diversi rinvii prima di arrivare all’appuntamento di ottobre.

Sul sito Tesla restano pubblicati i principali dati annunciati per il progetto originale. La presentazione permetterà di capire quali siano stati mantenuti e quali siano cambiati, ma chi ha prenotato attende anche informazioni sul prezzo aggiornato e sulle consegne. La previsione per l’inizio delle consegne resta tra il 2027 e 2028.