Una rara Aston Martin Valkyrie Coupé del 2022 si appresta a passare di mano, nell’asta di RM Sotheby’s in programma ad Abu Dhabi per la giornata di mercoledì 9 dicembre 2026.

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Fra i punti di forza dell’esemplare in catalogo, che è il numero 139 dei 150 realizzati, spicca la bassa percorrenza accumulata nel tempo: 890 chilometri dal momento della consegna. Gli specialisti ipotizzano un prezzo di aggiudicazione compreso fra 2.550.000 e 2.900.000 euro. La cifra finale dipenderà dall’entusiasmo in sala dei potenziali acquirenti.

L’Aston Martin Valkyrie non è un’auto sportiva come tante altre, ma una vera e propria monoposto di Formula 1 omologata per la strada. La sua nascita, avvenuta in collaborazione con Red Bull Racing, si è avvalsa dell’apporto del genio dell’aerodinamica Adrian Newey.

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L’obiettivo? Fare del modello uno degli esperimenti ingegneristici più estremi al servizio della clientela privata. Certo, la usabilità è complessa, per tutta una serie di limiti, ma questa vettura non si è curata troppo degli aspetti legati alla mobilità ordinaria. La pista è il suo regno.

Sotto il cofano posteriore dell’Aston Martin Valkyrie libera la sua energia un motore V12 aspirato da 6.5 litri, sviluppato da Cosworth. Questa unità propulsiva è in grado di raggiungere gli 11.000 giri/min e di sviluppare 1.000 CV di potenza. Alla cifra vanno aggiunti i 150 CV del sistema ibrido sviluppato con Rimac, per un totale di 1.150 CV, esercitati su un peso di appena 1.270 kg.

Le metriche rettilinee sono al vertice, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e una punta velocistica di oltre 330 km/h, ma è il suo comportamento dinamico a stupire più di ogni altra cosa. Qui i limiti di tenuta laterale sono da bolide da Gran Premio.

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L’Aston Martin Valkyrie regala un effetto suolo estremo. Il fondo della vettura è scavato da enormi tunnel Venturi che generano oltre 1.800 kg di deportanza alle alte velocità, incollandola all’asfalto senza bisogno di alettoni invasivi. Questi canali aerodinamici emergono prepotentemente nella tela stilistica e mostrano in modo chiaro quanta attenzione sia stata riservata ai flussi d’aria.

Foto RM Sotheby’s

Certosino l’impegno anche sul fronte della riduzione del peso. Qui ogni grammo superfluo è stato eliminato: persino il logo frontale in alluminio anodizzato è spesso appena 40 micron (più sottile di un capello umano) per non disturbare i flussi d’aria e per non appesantire il mezzo. Osservando le foto del modello potete notare l’assenza dei classici retrovisori esterni, al cui posto ci sono delle telecamere ad alta definizione collegate a schermi interni integrati nei montanti.

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L’abitacolo dell’Aston Martin Valkyrie è forgiato dalla cellula in fibra di carbonio realizzata da Multimatic, che gli conferisce una fisionomia a goccia molto stretta, per lasciare spazio ai flussi aerodinamici laterali. Questo rende meno comoda l’abitabilità a bordo, dove i volumi e gli spazi risultano contingentati.

I sedili sono fissi e integrati direttamente nella scocca. Particolare la posizione di guida, con i piedi più in alto dei fianchi, come sulle monoposto di Formula 1. Tutti i comandi sono racchiusi sul volante estraibile con display OLED. Questa è a tutti gli effetti un’auto da corsa omologata per l’uso stradale.

L’Aston Martin Valkyrie è un fiore all’occhiello dell’ingegneria automobilistica britannica. Più che appropriata, quindi, la scelta della colorazione British Racing Green per l’esemplare destinato a passare di mano ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

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La pista è il suo terreno d’elezione, ma questa hypercar può essere usata anche sulle arterie viarie di tutti i giorni, persino per andare a prendere un caffè al bar in centro, ma in modo non praticissimo. Molto complessa la sua progettazione, che ha richiesto anni per giungere al risultato finale. Del resto, il target era davvero sfidante.

L’idea iniziale dell’Aston Martin Valkyrie è stata concepita nel 2014. Il primo debutto dinamico del prototipo avvenne sul circuito di Silverstone, quando le lancette del tempo segnavano il mese di luglio del 2019. Solo il 4 novembre 2021 la prima auto cliente è stata consegnata. La tenacia e la perseveranza hanno però dato i loro frutti.

Al top le prestazioni del veicolo, ma ciò che rende l’Aston Martin Valkyrie davvero speciale è la sua capacità di portare l’esperienza della Formula 1 su strada. Qui i G raggiungibili in curva sono 3.5: roba da perdere i denti. L’esemplare proposto all’asta di Abu Dhabi è, come già scritto, il numero 139 di una produzione limitata a sole 150 unità.

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Numerosi gli optional di cui dispone, tra cui il tetto e la copertura del motore in fibra di carbonio a vista con finitura lucida, i cerchi in magnesio neri con coprimozzo in tonalità “Silver Argento”, le pinze dei freni nere e i dettagli estetici nella stessa tinta, che includono pannelli inferiori della carrozzeria e prese d’aria aerodinamiche.

L’abitacolo è un trionfo di fibra di carbonio a vista e Alcantara. Della dotazione dell’Aston Martin Valkyrie fa parte un sistema di comunicazione che include due set di cuffie, perché qui, in loro assenza, è impossibile attivare un dialogo fra pilota e passeggero, a causa dei tanti decibel a bordo. Siete pronti a fare la vostra offerta?

Foto RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s