Il fondatore del più grande produttore di batterie al mondo dice all’Europa di non costruirsi il riciclo in casa. Meglio spedire tutto in Cina. Un consiglio non esattamente troppo disinteressato.

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Robin Zeng, fondatore e CEO di CATL, ha parlato al vertice economico APEC di Shenzhen, e le sue parole sono state riprese da Bloomberg. Il bersaglio sono i piani europei per recuperare le materie prime dalle batterie a fine vita. Secondo Zeng, il Vecchio Continente rischia di investire somme enormi in impianti che domani potrebbero non reggere la concorrenza.

La ricetta alternativa sarebbe, per le celle esauste, partire per la Cina, dove potranno essere lavorate lì e tornare indietro sotto forma di materiali. Gli impianti ci sono già, l’esperienza pure. Se l’Europa insiste a costruire filiere complete senza un vantaggio economico, il conto finirà sulle spalle dei consumatori.

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Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, la Cina controlla oltre l’85% della capacità mondiale di riciclo delle batterie, e con il parco di auto elettriche che già gira laggiù l’offerta di pacchi usati non farà che crescere. A Bruxelles, nel frattempo, i conti non tornano nemmeno da soli: un’analisi del Fraunhofer pubblicata il 25 novembre sostiene che la capacità di riciclo installata e prevista in Europa supera il volume di batterie che si prevede di recuperare nei prossimi anni.

Negli ultimi mesi il valore di alcune tipologie di massa nera, la polvere ottenuta dalla frantumazione delle batterie da cui si estraggono litio, nichel e cobalto, è crollato di oltre il 50%. Non sarebbe proprio il momento ideale per inaugurare stabilimenti.

L’Unione Europea considera le batterie agli ioni di litio esauste e la massa nera rifiuti pericolosi, e ne vieta l’esportazione verso i paesi fuori dall’OCSE, Cina compresa. Bruxelles non vuole solo batterie più economiche, vuole l’accesso alle materie prime e meno esposizione a eventuali strozzature nelle forniture. L’idea di Zeng va a sbattere esattamente lì.

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Sullo sfondo, CATL continua a mettere radici da queste parti. Ha già una fabbrica in Germania e sta costruendo una gigafactory a Saragozza insieme a Stellantis, con un investimento fino a 4,1 miliardi di euro e una capacità produttiva di 50 GWh l’anno.

Il dilemma per l’industria europea è tutto qui. Riciclare in Cina può tagliare i costi nel breve periodo, come sostiene Zeng. Significa anche allungare una dipendenza in un settore che dovrebbe giocare un ruolo chiave nel futuro dell’auto elettrica.