Tesla Model 3 quasi “popolare” al prezzo di una city car elettrica molto ricca

La Tesla Model 3 continua a mietere successi in Italia e in Europa, seppur di meno rispetto agli scorsi anni, ma confermando di essere l’auto elettrica più venduta nella prima metà del 2025. Ma Elon Musk non si accontenta di dominare le classifiche, dato che serve conquistare gli indecisi, quelli che guardano con sospetto alle colonnine di ricarica e con nostalgia al caro vecchio serbatoio.

Fino alla fine dell’anno, per attirare clienti su Tesla, la berlina americana si propone con un prezzo shock, reso possibile da un mix di incentivi statali e un generoso bonus da 4.000 euro offerto direttamente da Tesla. La Model 3 parte così da 24.990 euro. Meno di molte compatte a benzina.

Il prezzo “da saldo” vale per la versione a trazione posteriore, che beneficia del massimo contributo statale da 11.000 euro, riservato a chi ha un ISEE sotto i 30.000 euro, vive in una FUA (area urbana funzionale) e rottama un’auto fino a Euro 5. Per chi ha un reddito leggermente più alto, tra 30 e 40 mila euro, l’incentivo scende a 9.000 euro, e il prezzo sale a 26.990 euro. Non male, considerando che fino a pochi mesi fa servivano quasi 40 mila euro per portarsela a casa.

Ma la vera sorpresa è il Tesla Bonus, lo sconto valido per tutti, senza burocrazia, senza rottamazione, e senza dover giustificare l’ISEE al concessionario. Basta configurare la propria Model 3 e il prezzo cala automaticamente di 4.000 euro: si passa così dai 39.990 euro di listino a 35.990 euro. In pratica, Tesla ha deciso di fare da sé, trasformando la propria elettrica di punta in un’offerta difficilmente ignorabile.

Non è solo questione di prezzo. La Model 3 aggiornata monta nuove batterie ad alta densità, che portano l’autonomia a 520 km WLTP, cioè abbastanza per togliere di mezzo tutte le ansie da presa elettrica.