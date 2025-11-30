Fiat Tris: il veicolo a tre ruote in arrivo in Italia nel primo semestre 2026

Tra le tante novità annunciate nei giorni scorsi dal CEO di Fiat Olivier Francois c’è anche l’arrivo in Europa nel corso del primo semestre del 2026 di Fiat Tris. Si tratta di un veicolo commerciale a tre ruote lanciato in Nord Africa e prodotto a Kenitra in Marocco che finalmente arriva anche nel nostro continente e sarà dunque disponibile anche in Italia. Si tratta di un veicolo sviluppato da Fiat Professional che a prima vista assomiglia e non poco all’Ape Piaggio anche se sarà completamente elettrico.

Fiat Tris: il veicolo commerciale a tre ruote che ricorda Ape Piaggio in arrivo in Italia nel primo semestre 2026

Il FIAT Tris è stato progettato per rispondere alle esigenze di numerose attività professionali, come consegne urbane, interventi rapidi e servizi logistici su brevi distanze. Il modello sarà disponibile in tre configurazioni: versione cabinata, pianale aperto e cassone, così da adattarsi a diversi tipi di utilizzo.

Passando ai dati tecnici, il veicolo misura 3,17 metri in lunghezza e mette a disposizione una superficie di carico di circa 2,25 metri quadrati, sufficiente per ospitare un euro pallet. La portata omologata raggiunge i 540 kg, valore notevole per un mezzo di queste dimensioni.

Il design richiama volutamente la storica Piaggio Ape, ma l’equipaggiamento è decisamente attuale. In cabina spicca un display digitale da 5,7 pollici che raccoglie le principali informazioni di guida. Completano la dotazione una porta USB-C, una presa a 12V, cinture di sicurezza a tre punti e fari LED anteriori, elementi che migliorano comfort e funzionalità.

FIAT ha equipaggiato il Tris con un motore elettrico da 9 kW abbinato a una batteria da 6,9 kWh, la stessa montata sulla microcar Topolino. L’autonomia dichiarata è di circa 90 km secondo il ciclo WMTC, un valore più che adeguato per chi si muove principalmente in città. La velocità massima raggiunge i 45 km/h, mentre la ricarica è semplice e pratica: collegandolo a una comune presa domestica, si passa dallo 0 all’80% in circa tre ore e mezza, arrivando al 100% in meno di cinque ore.

La configurazione con cassone è la più indicata per il trasporto di materiali e piccoli carichi, mentre le versioni cabinata e con pianale sono pensate come base per allestimenti su misura. Queste possono essere realizzate da aziende specializzate, in collaborazione con i partner certificati di FIAT Professional, oppure direttamente dai clienti. Ora non resta che attendere la presentazione ufficiale del modello.