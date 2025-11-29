L’auto elettrica riparabile da chiunque: in Olanda il design modulare low-cost

Il Politecnico olandese TU Eindhoven ha sfornato un progetto che potrebbe mandare in bancarotta le officine. Si tratta di Aria, un’auto elettrica progettata interamente attorno al concetto di modularità e semplicità di riparazione. L’obiettivo è stato quello di realizzare auto di qualità che non comportino un’apocalisse per il portafoglio al momento di una possibile rottura.

Mentre le case automobilistiche sfornano hardware e software sempre più complessi e integrati, rendendo ogni piccola riparazione un salasso, Aria risponde con un design che permette di staccare determinati componenti come si fa con i mattoncini. Dalla batteria ai pannelli della carrozzeria, fino ai componenti dell’elettronica di bordo. In pratica, se si rompe un elemento, si sostituisce solo quello che non funziona, senza dover smontare l’intera vettura.

La batteria di Aria è l’esempio lampante di questa filosofia. Ha una capacità totale di 13 kWh, ma è composta da sei moduli da 12 chilogrammi che possono essere rimossi manualmente ed eventualmente sostituiti. Un livello di modularità che contribuisce in modo decisivo ad abbattere i costi di manutenzione.

Questo progetto studentesco, però, non vuole essere solo un esercizio tecnico, ma una risposta diretta e provocatoria proprio a quella normativa europea che garantisce ai consumatori il “diritto di riparare” i prodotti in modo più rapido ed economico.

Il team manager Taco Olmer ha lanciato la sfida all’Unione Europea, sottolineando che le nuove norme si concentrano ancora troppo su elettrodomestici ed elettronica di consumo. “I veicoli elettrici sono ancora in difficoltà”, ha commentato Olmer. “Con Aria, mostriamo cosa è possibile fare e speriamo di incoraggiare l’Ue ad applicare tali norme anche alle autovetture”.

In un’epoca in cui le auto elettriche sono spesso più costose da riparare che da possedere, l’ingegneria flessibile e plug-and-play di Aria potrebbe non solo abbattere i costi, ma anche mettere in discussione il modello di business di molte case automobilistiche.