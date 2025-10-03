Tesla, è possibile rendere il Cybertruck ancora più brutto: cosa prevede l’ultimo brevetto

Il Cybertruck non smette mai di far parlare di sé, un ritornello quello del pickup futuristico che ormai sentiamo da anni e che non cederà il passo al prossimo veicolo visionario finché non arriverà un’altra novità tanto divisiva come la belva squadrata di Tesla. Dobbiamo parlare anche stavolta di questo veicolo, non approdato in Europa (e per fortuna), ma non lo faremo per motivi di eleganza.

Con il suo design spigoloso, il pickup elettrico di Tesla ha spaccato il pubblico (meno dei suoi finestrini alla dimostrazione “antiproiettile” fallita), generando opinioni contrastanti tra ammiratori e scettici. Ora, Elon Musk e il suo team sembrano pronti a portare il veicolo su un nuovo livello di eccentricità. Tesla ha infatti depositato un brevetto per un dispositivo gonfiabile che promette di rendere il traino più efficiente, pur aumentando il fattore “ridicolo” del veicolo.

Il punto debole del Cybertruck, come per tutti i pickup, è l’aerodinamica durante il traino. Anche se l’uso di pannelli in acciaio inossidabile e la forma angolare hanno già migliorato il coefficiente di resistenza aerodinamica rispetto a un pickup tradizionale, un rimorchio trascinato riduce drasticamente questi benefici, creando turbolenze che “bruciano” parte dell’efficienza.

Il brevetto Tesla propone un innovativo deflettore aerodinamico gonfiabile, costruito in materiale drop stitch e dotato di camere d’aria interne. Il sistema include meccanismi di regolazione della pressione e diverse modalità di fissaggio, dai magneti alle clip a sgancio rapido, per assicurare stabilità e sicurezza. In pratica, il deflettore potrebbe essere collocato sul cassone del Cybertruck e sollevarsi automaticamente, colmando lo spazio d’aria tra pick-up e rimorchio e ottimizzando il flusso d’aria, migliorando così l’efficienza complessiva del traino.

Va detto che molte aziende depositano brevetti più per proteggere idee futuristiche che per lanciare immediatamente prodotti concreti. Nel caso del Cybertruck, con volumi di produzione più contenuti del previsto, è plausibile che il gonfiabile resti un concetto piuttosto che un accessorio di serie. E per questo, sicuramente, i nostri occhi ne saranno grati.