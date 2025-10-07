Tesla anticipa una novità per questa settimana, ma di cosa si tratta?

Nelle scorse ore Tesla ha pubblicato sul suo profilo X (ex Twitter) un video di appena nove secondi che ha già acceso la curiosità dei fan. Il breve teaser si conclude con una data: martedì 7 ottobre. Il filmato mostra quella che sembra una ruota con il logo Tesla al centro. Un indizio che ha scatenato ogni tipo di ipotesi. C’è chi pensa all’arrivo di un nuovo modello, forse la tanto attesa versione più accessibile della Model Y, e chi invece crede che si tratti di tutt’altro. Alcuni hanno notato somiglianze con un’elica, dettaglio che ha riacceso le speculazioni su un possibile progetto legato a un sistema di cui Elon Musk aveva menzionato in passato.

Advertisement

Tesla: cosa verrà annunciato oggi?

Non mancano però teorie più ambiziose. Diversi analisti sostengono che il teaser possa anticipare finalmente la presentazione della nuova Tesla Roadster, un modello atteso da anni e più volte rimandato. Musk ha assicurato più volte che il progetto non è stato abbandonato e che la supercar elettrica è ancora in sviluppo. In passato Tesla aveva lasciato intendere che la Roadster avrebbe potuto utilizzare un sistema aerodinamico attivo con piccole eliche per aumentare la deportanza, e la breve clip pubblicata sul social sembra suggerirlo.

Advertisement

A rafforzare l’ipotesi c’è anche un secondo video apparso poco dopo, nel quale si intravede una firma luminosa immersa nell’oscurità, forse un dettaglio del frontale del nuovo modello. Tutto, dunque, porta a credere che la casa automobilistica statunitense sia pronta a rispolverare la sua auto più chiacchierata, promessa fin dal 2017 e mai arrivata sul mercato.

Se davvero oggi sarà il giorno della Roadster, Tesla potrebbe riguadagnare slancio in un momento in cui la gamma inizia a mostrare i segni del tempo e la concorrenza, soprattutto cinese, avanza rapidamente. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la prossima mossa di Elon Musk.