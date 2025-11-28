Facebook Twitter Instagram Youtube

Skoda Elroq conquista il mercato: 100.000 unità già vendute

Skoda Elroq conquista l’Europa con vendite record e fino a 600 km di autonomia, consolidando il successo del marchio nel settore delle auto elettriche.
28 Novembre 2025
Il mercato delle auto elettriche continua a muoversi in modo imprevedibile, alternando fasi di forte crescita a momenti di rallentamento difficili da interpretare. In questo scenario instabile, Skoda è riuscita però a costruirsi una posizione sorprendentemente solida anche nel mondo delle “green”, dopo anni di successi legati soprattutto ai modelli con motore termico. La svolta è arrivata con l’Enyaq, che ha aperto la strada a una nuova fase del marchio nel panorama elettrico europeo. Da lì in avanti, la strategia si è dimostrata vincente.

Skoda Elroq vola nelle vendite, così come l’Enyaq

Skoda Elroq RS 2025

La casa automobilistica ceca ha saputo trasferire sui modelli elettrici la stessa ricetta che aveva funzionato nelle versioni a combustione. Alcune configurazioni superano i 600 chilometri di percorrenza, mentre il livello di dotazioni è ormai tra i più completi del segmento. Il simbolo di questo percorso è oggi la Skoda Elroq, diventato in poco tempo un pilastro della gamma elettrica.

A meno di un anno dall’avvio della produzione, l’Elroq ha già raggiunto ben 100.000 esemplari usciti dalle linee di assemblaggio. L’unità celebrativa è stata realizzata nel vistoso colore Verde Mamba ed è una versione Elroq RS, la più sportiva della gamma, spinta da due motori elettrici per una potenza complessiva di 340 CV e un’autonomia dichiarata di 549 chilometri con una sola ricarica.

I numeri di vendita confermano il successo commerciale del modello. Nei primi tre trimestri dell’anno, l’Elroq si è stabilmente posizionato tra le prime due auto elettriche più vendute in Europa, superando persino l’Enyaq, che ora occupa una posizione più arretrata ma consente comunque a Skoda di piazzare due modelli nella top ten elettrica del continente. Nel complesso, il marchio è riuscito a consegnare quasi 120.000 veicoli elettrici dall’inizio dell’anno, un risultato che rafforza in modo netto la sua presenza nel settore.

Skoda Enyaq Coupé RS

Skoda ha inoltre reso noti i mercati più importanti per l’Elroq. Il modello è tra i più venduti in Repubblica Ceca, ma registra ottimi risultati anche in Danimarca e Slovacchia, mentre in Austria, Paesi Bassi e Svizzera figura stabilmente nella top 3. La Germania resta comunque il primo mercato in termini di immatricolazioni e ha recentemente premiato l’Elroq con il titolo di “Auto dell’anno 2026”, riconoscimento che rafforza ulteriormente l’immagine del modello.

Nonostante il successo di questo modello, a metà del prossimo anno è previsto il debutto del quarto modello elettrico Skoda. Parliamo della nuova Skoda Epiq, che andrà ad ampliare l’offerta nel segmento B. Si tratterà di una proposta più moderna e sofisticata rispetto all’attuale Kamiq, con un’autonomia che dovrebbe avvicinarsi ai 500 chilometri e un posizionamento di mercato estremamente competitivo. Il prezzo di partenza è atteso sotto la soglia dei 25.000 euro, con l’obiettivo di conquistare una platea ancora più ampia di clienti grazie a un mix di design, tecnologia e contenuti pensati per l’uso quotidiano. Poche settimane fa la casa automobilistica ha anche presentato il concept Vision O, che anticipa le station wagon elettriche del futuro.

