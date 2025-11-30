Stellantis: mille operai in piazza a Termoli per il futuro della fabbrica

A Termoli, circa un migliaio di persone si sono riunite ieri per prendere parte a una manifestazione promossa dai sindacati in difesa dello stabilimento Stellantis. La fabbrica, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento economico per l’area, sta attraversando una fase delicata, segnata da un calo della produzione e dal timore di ripercussioni sull’occupazione. Una situazione che alimenta inquietudine tra i lavoratori e l’intera comunità locale.

Oltre mille in piazza per il futuro di Stellantis Termoli

In piazza non ci sono solo gli addetti dello stabilimento di Stellantis, ma anche le loro famiglie, i dipendenti delle aziende dell’indotto, imprenditori del territorio e rappresentanti delle istituzioni. Presenti anche diversi sindaci dei comuni vicini e il presidente della Regione, Quintino Pallante, a testimoniare la portata sociale della vertenza. La mobilitazione vuole richiamare l’attenzione sulle difficoltà del sito produttivo e chiedere soluzioni concrete per garantire un futuro stabile a un comparto che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del territorio.

Il loro obiettivo comune è lanciare un messaggio chiaro: lo stabilimento di Termoli è fondamentale per il futuro del territorio e non può essere lasciato solo.Gli striscioni e gli slogan scanditi sono dominati dalle parole: “Vogliamo lavoro”, “Vogliamo futuro” e “Difendiamo il nostro territorio”. Le emozioni sono palpabili: i manifestanti non nascondono il fatto che gli ultimi mesi sono stati segnati da incertezza, tagli alla produzione e crescenti timori di perdita di posti di lavoro.

Il corteo è stato guidato dai leader dei maggiori sindacati metallurgici italiani: Rocco Palombella (Uilm), Samuele Lodi (Fiom), Antonio Spera (Uglm), Sarà Rinaudo (Fismic) e Stefano Boschini (Fim-Cisl). Nei loro discorsi, hanno fatto appello sia al governo che alla dirigenza di Stellantis affinché presentino piani concreti e credibili per il futuro dello stabilimento. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito del futuro di questo importante stabilimento italiano del gruppo guidato dal CEO Antonio Filosa.