Ram si aggiudica per il settimo anno di fila il titolo di miglior marchio di pickup

Nel panorama dei pick-up statunitensi, nessun settore è più affollato e strategico. Per molti americani il pickup non è solo un mezzo, ma uno strumento essenziale per lavoro, traini, attività familiari e spostamenti quotidiani. La scelta del marchio, quindi, pesa più che in qualsiasi altro mercato. Secondo US News & World Report, per il 2026 la risposta è netta: Ram conquista ancora una volta il riconoscimento di Miglior Marchio di Truck.

Ennesimo trionfo per Ram negli USA: il brand di Stellantis è il migliore quando si tratta di pickup

Per il settimo anno consecutivo, il brand si conferma al vertice grazie a una combinazione di forza, comfort e qualità percepita difficile da eguagliare. Un risultato che premia una filosofia costruita nel tempo, fondata sulla realizzazione di pick-up robusti ma curati, capaci di soddisfare tanto i professionisti quanto le famiglie. Ram dimostra così di saper mantenere standard elevati in un segmento dove l’eccellenza è l’unico vero metro di misura.

Ram non si dedica a berline o crossover: la sua attenzione è rivolta esclusivamente ai pick-up. Questa attenzione si nota nei dettagli. Il Ram 1500 è da tempo elogiato per aver stabilito nuovi standard in termini di comfort di guida e qualità degli interni. Che siate al volante di un Tradesman dedicato al lavoro o di un allestimento di lusso ricco di tecnologia come la Limited, ogni 1500 offre un’esperienza di guida sorprendentemente premium.

Poi c’è il Ram 2500, il bestione per impieghi gravosi del marchio. Questo pick-up è sinonimo di capacità di traino e carico utile elevate, senza rinunciare a un abitacolo confortevole e moderno. Dai cantieri al traino fuoristrada, il 2500 è progettato per affrontare situazioni più impegnative della concorrenza, garantendo al contempo il massimo relax a conducente e passeggeri. Entrambi i modelli sono stati aggiornati per gli anni modello 2025/2026, con nuovi tocchi di stile, tecnologia migliorata e opzioni di propulsione raffinate, aiutando il brand di Stellantis a mantenere il suo vantaggio.

Gran parte del successo continuo di Ram deriva dall’aspetto e dalle sensazioni che trasmettono i suoi pick-up. Le prestazioni sono un dato di fatto – dopotutto, si tratta di pick-up Ram – ma la casa automobilistica ha fatto del design degli interni una priorità assoluta.

Sette anni al vertice non sono una fortuna: sono un segnale che Ram ha capito cosa vogliono oggi i proprietari di camion americani e cosa vorranno domani. Con ulteriori miglioramenti già in arrivo, questa serie di successi non sembra destinata a finire presto.