Su Ebay c’è una Corvette “fiammante” che sta in garage dal 1978

Se le Corvette anni Sessanta con il lunotto posteriore diviso (la mitica split window) sono le più desiderabili, e si vedono volare a mezzo milione di euro, la Chevrolet Corvette C2 decappottabile del 1963 di cui parliamo è una splendida testimonianza di come la cura costante possano creare un oggetto da collezione che faccia brillare gli occhi di ogni appassionato.

Questa versione Cabrio (uno dei circa 11mila esemplari prodotti su poco più di 21mila Corvette totali quell’anno) è rimasta per tutta la sua vita con il suo proprietario originale. Dopo essere stata acquistata come nuova, oltre che guidata relativamente poco, è stata parcheggiata nel 1978 e ha trascorso decenni in un deposito climatizzato, il che spiega le sue condizioni eccellenti. Ora è in vendita dalla figlia del proprietario, per un passaggio di un vero e proprio pezzo di storia di famiglia.

I tecnici di Moto Exotica hanno già eseguito la manutenzione ordinaria, sostituiti fluidi e pneumatici, installato un doppio scarico corretto e rifatto il carburatore. La Corvette è pronta per la strada, anche se il vano motore e la capote avrebbero bisogno di una piccola “rinfrescata” estetica, un dettaglio di poco conto per gli acquirenti appassionati.

Sotto il cofano, i numeri corrispondono, e l’auto monta il motore base 327 da 250 CV, abbinato a un cambio manuale Muncie a quattro marce e al carburatore a quattro corpi. Nel 1963 erano disponibili altri tre upgrade: il 327 L75 da 300 CV, l’L76 da 340 CV e l’esotico L84, che utilizzava l’iniezione Ram-Jet per raggiungere i 360 CV.

Il vero valore aggiunto di questo esemplare risiede nella sua documentazione completa. Questa Corvette immacolata viene fornita con il manuale d’officina originale del 1963, una copia del titolo originale, l’adesivo originale del finestrino, la fattura e l’ordine di vendita.

Il prezzo, al momento, è un mistero: l’auto è stata messa all’asta con una riserva, e l’offerta più alta registrata è al momento ancora ridicola: 22.000 dollari. Sicuramente nel giro della prossima settimana le offerte si alzeranno vertiginosamente visto l’esemplare di cui parliamo.