Tesla Model Y: ecco come potrebbe essere la nuova Juniper

Negli ultimi giorni si è parlato tanto della nuova Tesla Model Y, specialmente in seguito alle foto spia che mostrano un elemento inedito sul SUV elettrico: una striscia LED posteriore che collega i gruppi ottici. Il veicolo elettrico, che lo scorso anno ha spodestato tutti, conquistando il “premio” di auto più venduta del 2023, si prepara a mostrare tutti i suoi cambiamenti estetici, e non solo.

Tesla Model Y, la nuova Juniper si prepara al debutto: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Tra le novità più interessanti, esclusa la fascia LED posteriore, una serie di elementi che andranno a migliorare l’aerodinamica del veicolo, con conseguente guadagno in autonomia. I fari, sia posteriori che anteriori, saranno rivisti, così come la batteria, che dovrebbe avere una maggiore capacità nella versione Long Range. Inoltre, anche gli interni subiranno una rivisitazione, sebbene dovrebbero essere molto simili a quelli della recente Model 3 Highland, che ha fatto il suo debutto sul mercato lo scorso settembre 2023.

I fari posteriori dovrebbero essere a forma di “C”, collegati appunto alla striscia LED che attraverserà tutto il posteriore. Nelle immagini spia la striscia era illuminata di colore rosso e mostrava al centro la scritta “Tesla”. In seguito alle recenti foto spia, i creatori digitali non sono rimasti con le mani in mano, cercando di immaginare quello che sarà il design finale della nuova Model Y Juniper. Il suo debutto è atteso per i primi mesi del 2025, ma delle novità in merito potrebbero arrivare già nel corso dell’evento fissato per il 10 ottobre, dove verrà svelato il Robotaxi del marchio.

Durante l’evento potrebbe esserci spazio anche per la futura Model 2, il primo veicolo elettrico low-cost che, secondo le parole di un ex ingegnere di Tesla, sarà una sorta di Model 3, ma più corta. In attesa di scoprire maggiori dettagli su tutte le novità in arrivo da parte del marchio statunitense di Elon Musk, vi lasciamo alle immagini che cercano di anticipare il design definitivo della Tesla Model Y Juniper.