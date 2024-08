Tesla Model Y: la nuova Juniper promette 800 km di autonomia

Sono passati soltanto alcuni giorni da quando abbiamo visto il prototipo della nuova Tesla Model Y sfoggiare una striscia LED posteriore che va a collegare i due gruppi ottici. Al centro della fascia LED, la scritta “Tesla”. Ora si continua a parlare della Juniper, che a quanto pare non avrà soltanto miglioramenti estetici mirati a migliorare l’aerodinamica del veicolo, ma anche tecnologici. Tra le innovazioni dovrebbe esserci anche un nuovo pacco batteria, che andrà ad estendere l’autonomia del SUV elettrico.

Tesla Model Y: il nuovo SUV aggiornato monterà un pacco batteria di maggiore capacità

La nuova Tesla Model Y avrà un frontale più affilato, ispirato al restyling della Model 3, con l’obiettivo di ridurre i consumi grazie ad un aerodinamica migliorata. Anche gli interni saranno in stile Model 3, con nuovi sedili ed elementi premium. Ma tra le novità più attese dagli automobilisti, sicuramente la nuova batteria da 95 kWh.

Questa andrà a sostituire l’attuale batteria da 75 kWh nella versione Long Range che, grazie ai miglioramenti aerodinamici e al motore più efficiente, potrà percorrere circa 800 km, stimati secondo il ciclo CLTC, con una singola carica. Ciò significa che secondo il ciclo WLTP l’autonomia sarà di 630 km.

Elon Musk è stato chiaro: nel 2024 non ci sarà il debutto della nuova Model Y aggiornata. Con tutta probabilità si dovrà attendere il primo trimestre del 2025 per vedere il nuovo SUV elettrico per le strade, con la produzione che dovrebbe iniziare alla fine del 2024.

La casa automobilistica statunitense sta al momento concentrando tutte le sue forze sulla nuova Model 2, prima low-cost elettrica del marchio, che entrerà in produzione nel corso del 2025. Delle novità in merito, secondo quanto affermato da Musk, potrebbero arrivare il prossimo 10 ottobre, in occasione della presentazione del nuovo robotaxi di Tesla. Chissà se nel corso dell’evento non verrà mostrata al mondo anche la nuova Model Y Juniper.