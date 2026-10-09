Skoda Octavia full hybrid, la prima del marchio: il bagagliaio, però, paga il conto

Skoda ha scoperto il full hybrid, e il bagagliaio ne ha subito le conseguenze. L’Octavia, regina indiscussa dello spazio a prezzo ragionevole, perde per strada fino a 155 litri. Per una station wagon è un po’ come un sommelier che rinuncia al naso.

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Il sistema abbina il 1.5 TSI a due motori elettrici e a una batteria da 1,6 kWh. Le potenze sono due, 136 e 170 CV. Niente spina, niente ricarica esterna dato che l’energia arriva dal motore termico e dalle frenate. L’architettura è serie-parallelo, con il benzina che a seconda del momento spinge le ruote o produce corrente.

Il cambio DSG va in pensione per questa versione. Al suo posto c’è un rapporto meccanico fisso, con la gestione affidata interamente all’elettronica.

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L’elettrico puro esiste, ma va preso con le pinze. Skoda parla di circa 2 km, roba da manovre e da code a passo d’uomo. La batteria lavora tra il 40 e il 90% di carica e il suo mestiere è recuperare energia e far dormire il termico in città. Il consumo dichiarato è di 4,3 l/100 km, che con un serbatoio da 40 litri vale in teoria quasi 930 km tra un pieno e l’altro.

Parliamo del “conto” sul bagagliaio. La berlina passa da 600 a 460 litri, meno 140. La Combi scende da 640 a 485, meno 155. A sedili abbattuti restano 1.400 e 1.540 litri. Numeri ancora dignitosi, ma lontani da quelli che hanno fatto la fama del modello.

Le rinunce non finiscono qui. Spariscono il piano di carico modulabile e la ruota di scorta, mentre le sospensioni sportive ribassate e il pacchetto per le strade dissestate non sono previsti.

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Resta il resto del pacchetto, quindi allestimenti Selection e Sportline, schermo centrale da 13 pollici, Virtual Cockpit da 10 e badge Hybrid sul posteriore. La velocità massima è limitata a 180 km/h per entrambe le potenze. Dati completi sulle prestazioni, per ora, non pervenuti.

Gli ordini si apriranno a ottobre 2026, con le prime consegne a dicembre. I prezzi sono ancora un mistero, e sarà proprio il listino a decidere la partita con la Corolla, competitor numero uno. Le Octavia mild-hybrid e diesel, intanto, tengono il primato dello spazio.