Skoda sacrifica la Superb sull’altare dell’elettrico: viene “assorbita” dall’Octavia

La Superb è in lista d’attesa per il pensionamento. Klaus Zellmer, CEO di Skoda, ha detto chiaramente che la berlina ammiraglia del marchio ceco potrebbe sparire dal mercato nei prossimi anni. La domanda di berline in Europa sta calando, e il gruppo non ha intenzione di nuotare controcorrente.

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L’Octavia, invece, sopravvive e, anzi, cresce. La quinta generazione sarà elettrica, basata sulla piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, e debutterà probabilmente a fine decennio in compagnia di ID. Golf e ID. Roc. Il concept Vision O, che ha anticipato il modello, mostrava una station wagon. Il formato vende meglio delle berline tradizionali, e Skoda lo sa.

La nuova Octavia sarà anche leggermente più grande del modello attuale. Abbastanza da coprire, indirettamente, il segmento oggi occupato dalla Superb. Zellmer afferma: “La piattaforma offre una certa flessibilità per raggiungere le dimensioni della Superb. Stiamo analizzando se abbiamo ancora bisogno di una gamma completa o se troveremo un modo intelligente per coprire entrambi i segmenti”. Insomma, la Superb è già un’auto morta che cammina.

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Non è ancora chiaro se la nuova Octavia sarà disponibile anche in versione berlina o se seguirà la strada dell’ultima Volkswagen Passat, oggi venduta esclusivamente come wagon. Il precedente non è incoraggiante per i fan delle tre volumi.

Siamo, com’è noto, all’interno di una ristrutturazione profonda. Il Gruppo Volkswagen punta a tagliare del 50% la propria gamma globale entro il 2035, e nessun marchio è immune, nemmeno Skoda, che pure è uno dei più redditizi del conglomerato con un margine intorno all’8,75%, vicino al 9% che il management Volkswagen fissa come obiettivo per l’intero gruppo.

La stessa logica ha già eliminato i modelli gemelli della futura city car elettrica Volkswagen, che si chiamerà ID. Up! o ID. Lupo. Ogni modello per sé, per evitare, come dice Zellmer, di “ostacolarsi a vicenda”.

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L’Octavia elettrica sarà il primo modello Skoda su piattaforma SSP. Prima di lei arriverà un’Audi, probabilmente l’A4 e-tron nel 2028. CUPRA nel frattempo si prepara a elettrificare Leon e Formentor sulla stessa architettura.