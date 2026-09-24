Skoda batte Porsche sui margini: capovolgimenti dentro il Gruppo Volkswagen

Numeri chiarissimi, numeri spietati: 8,3 contro 1,1. Non serve una laurea in economia per capire che qualcosa, ultimamente, si è ribaltato dentro il Gruppo Volkswagen. Porsche ha chiuso l’anno fiscale con un margine operativo dell’1,1%. Skoda con l’8,3%. L’analista Matthias Schmidt, interpellato da Reuters, ha usato un’espressione volutamente destabilizzante: il costruttore ceco sarebbe diventato la “nuova Porsche” del gruppo. Una provocazione che coglie qualcosa di vero.

Advertisement

Il confronto regge sulla carta perché entrambi i marchi pubblicano lo stesso parametro, ma si ferma lì. Una Skoda Superb non è una Panamera, una Kodiaq non è un Cayenne. Nessuno, guardando i listini o l’immagine, scambia Mladá Boleslav per Stoccarda. Il posizionamento è diverso, il modello di business è diverso, e il dato aggregato non cambia tutto questo.

Il margine devastante di Porsche va letto con cautela perché incorpora oneri straordinari per circa 3,9 miliardi di euro, una voce che distorce pesantemente il risultato. Senza quei carichi eccezionali, il quadro sarebbe meno clamoroso. Il marchio ha già indicato un target tra il 5,5% e il 7,5% per il 2026, numeri che, comunque, restano lontani dai livelli cui i mercati si erano abituati.

Advertisement

Il problema è strutturale, lo si afferma da molto tempo: domanda cinese in contrazione, concorrenza elettrica più aggressiva, dazi che erodono i margini, e una transizione all’elettrico che non è andata secondo il copione. Porsche ha scelto di puntare sulla qualità piuttosto che sui volumi. È una strategia nobile, ma funziona solo se trovi abbastanza clienti disposti a pagare il premium. In questo momento, però, quei clienti sono più difficili da trovare.

Skoda, nel frattempo, ha fatto esattamente quello che Skoda sa fare, ovvero un milione di consegne, ricavi e utili operativi record, e un margine in linea con l’anno precedente. In pratica, nessuna svolta epocale. L’Octavia continua a essere uno dei best seller europei, i nuovi modelli elettrici più accessibili stanno trovando mercato, e la struttura dei costi è tenuta sotto controllo con la disciplina di chi non può permettersi scivoloni. Tutto all’insegna dell’efficienza.

Advertisement

La storia di questo confronto non è l’ascesa di Skoda, ma la fragilità di un modello di profittabilità fondato sul lusso quando i mercati si inceppano. Porsche ha le carte per tornare, la 911 non diventa irrilevante da un anno all’altro, e il brand vale ancora molto. Skoda, invece, non deve cambiare niente. Forse è proprio questo il suo vantaggio più sottovalutato.