Christian Costaganna, amministratore delegato di Nissan in Spagna, propone di rendere interamente detraibile l’IVA sulle auto elettriche acquistate dalle aziende. L’idea è sfruttare i tempi di rinnovo delle flotte, che secondo il dirigente cambiano spesso le vetture dopo tre o quattro anni. Se oggi le imprese acquistassero più elettriche, al momento di sostituirle metterebbero in circolazione più esemplari usati, ampliando la scelta per chi cerca un’auto a batteria a prezzo accessibile.

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Nissan punta sulle flotte per ampliare l’offerta di elettriche di seconda mano

La legge spagnola, come fa presente il CEO, già consente di detrarre l’IVA su un’auto utilizzata per l’attività professionale. Per le vetture destinate anche all’uso privato, la quota di utilizzo aziendale si presume del 50%, salvo prova di una percentuale diversa. La detrazione integrale è già possibile quando si dimostra l’uso esclusivo per l’attività o quando il veicolo rientra in una delle categorie per cui la legge presume un utilizzo professionale al 100%. Costaganna ha chiesto però di facilitare l’accesso alla detrazione piena per le elettriche aziendali, lasciando aperti i criteri e le modalità di applicazione.

Chi gestisce una flotta o offre contratti di noleggio a lungo termine deve stimare già al momento dell’acquisto quanto potrà ricavare dalla rivendita della vettura. Quel valore incide sul costo del contratto e può risentire dell’arrivo o della scadenza degli incentivi sul nuovo. Per questo Costaganna chiede regole che durino abbastanza da consentire alle aziende di programmare gli acquisti. I privati ne vedrebbero gli effetti qualche anno dopo, con più auto fra cui scegliere. Il prezzo dei singoli esemplari dipenderebbe comunque dalla domanda, dal chilometraggio e dalle condizioni della batteria.

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Costaganna ha citato la Norvegia come esempio di un Paese che ha sostenuto l’elettrico con strumenti fiscali mantenuti nel corso degli anni. Nel 2026 l’esenzione norvegese dall’IVA si applica alla parte del prezzo di acquisto fino a 300.000 corone, ovvero circa 12.260 euro al cambio attuale. Il dirigente ha richiamato anche la necessità di migliorare la distribuzione delle colonnine, in modo che la rete cresca insieme al numero di elettriche in circolazione.

Se la proposta venisse adottata in tutta Europa, nel giro di qualche anno più auto elettriche provenienti dalle flotte aziendali arriverebbero sul mercato dell’usato, dando maggiore scelta a chi non può permettersi un’auto nuova. Di conseguenza, un’offerta più ampia potrebbe accelerare la diffusione delle elettriche, le cui vendite sono già in crescita, anche per il peso del costo di benzina e gasolio.