Toyota ha cominciato dai SUV a rinnovare la gamma europea, portando in concessionaria nel 2026 la C-HR+ elettrica, la sesta generazione della RAV4 e la Yaris Cross aggiornata. Dal 2027 le novità riguarderanno anche le sportive, con il ritorno della Celica nel Mondiale rally e il lancio della GR GT, al quale potrebbero seguire le nuove generazioni di Yaris e Corolla tra il 2028 e il 2029.

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Toyota rinnova la gamma: dalla RAV4 plug-in alla possibile Yaris elettrica

La nuova RAV4 plug-in monta una batteria da 22,7 kWh, circa il 30% più capiente di quella del modello precedente, che nella versione a trazione anteriore da 272 CV permette di percorrere fino a 137 km in elettrico nel ciclo WLTP. Chi sceglie l’integrale da 309 CV rinuncia a quattro chilometri di autonomia, ma può contare su uno scatto da 0-100 km/h in 5,8 secondi.

Anche sulla C-HR+, arrivata in Europa a marzo, la maggiore autonomia spetta alla versione a trazione anteriore. Quella da 224 CV raggiunge i 607 km WLTP con la batteria da 77 kWh e i cerchi da 18 pollici, la stessa capacità di batteria utilizzata sulla variante integrale da 343 CV, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. La gamma parte dalla versione da 167 CV con batteria da 57,7 kWh e la ricarica rapida può raggiungere i 150 kW.

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Sulla Yaris Cross il restyling si riconosce dalla calandra a nido d’ape in tinta con la carrozzeria, che cambia il disegno del frontale insieme ai fari a LED. Il SUV continua a essere costruito in Francia, dove Toyota propone ancora le ibride da 116 e 130 CV, con trazione anteriore o integrale a seconda della versione. In Italia, invece, tutti gli allestimenti della gamma 2026 montano il sistema Hybrid 130.

Secondo quanto riportato da Auto Plus, la prossima Yaris potrebbe arrivare tra il 2028 e il 2029 e affiancare per la prima volta una versione completamente elettrica alle ibride. Nello stesso periodo è atteso anche il ricambio della Corolla, di cui Toyota ha già mostrato un’anticipazione al Japan Mobility Show del 2025, con un concept dalle linee più spigolose progettato per accogliere diverse motorizzazioni.

Nel frattempo, Gazoo Racing sta sviluppando la GR GT stradale per un lancio intorno al 2027. Il V8 biturbo da 4 litri lavora con un motore elettrico integrato nella trasmissione e muove le ruote posteriori attraverso un cambio automatico a otto rapporti. Toyota punta ad almeno 650 CV e 850 Nm e vuole contenere il peso entro 1.750 kg ricorrendo a una struttura in alluminio e a pannelli in alluminio e fibra di carbonio.

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Il ritorno della Celica è già fissato per la stagione 2027 del Mondiale rally, dove Toyota schiererà la GR Celica Rally1 accanto alla nuova GR Yaris Rally1. L’annuncio riguarda il programma sportivo, mentre per la Celica stradale bisognerà attendere il 2028.