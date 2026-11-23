Quando la Mercedes EQA 250 è arrivata sul mercato nel 2021, con una batteria da 66,5 kWh utili poteva percorrere fino a 424 km nel ciclo WLTP. Tre anni dopo, con la batteria della stessa capacità, la EQA 250 Progressive Advanced Plus arrivava a 526 km. Nel frattempo Mercedes aveva però sostituito il motore e, con il restyling, intervenuta anche sull’aerodinamica e sugli pneumatici. Il tutto grazie alla tecnologia proveniente dalla Cina.

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Su 15.000 km l’anno, pagando l’elettricità 20 centesimi al kWh, si passerebbe da 537 euro con la EQA del 2021 a 435 con quella del 2024, sulla base dei rispettivi consumi WLTP di 17,9 e 14,5 kWh/100 km.

Mercedes ha ridotto i consumi della EQA 250, aumentando l’autonomia grazie alla tecnologia cinese

Nell’ottobre 2021 l’ADAC ha provato una Mercedes EQA 250 Electric Art con il motore asincrono. Nel test l’auto ha percorso 350 km con una carica e ha consumato in media 21,6 kWh/100 km, contando anche l’energia persa durante la ricarica. In autostrada il consumo è invece salito a 23,8 kWh/100 km.

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A maggio 2022 Mercedes ha sostituito il motore asincrono con uno a magneti permanenti, più efficiente quando serve poca potenza. Con il nuovo motore, la Electric Art dichiarava 492 km di autonomia nel ciclo WLTP, 68 km in più dei 424 km dichiarati al lancio della EQA 250.

Con il restyling sono arrivati anche pneumatici a minore resistenza al rotolamento e modifiche alla carrozzeria per ridurre la resistenza all’aria. Nella stessa gamma c’era anche la EQA 250+, che con una batteria più capiente, da 70,5 kWh utili, arrivava fino a 560 km WLTP.

Nei magneti dei motori elettrici si usa il neodimio e, in alcune formulazioni, si aggiungono disprosio e terbio. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, nel 2024 la Cina produceva il 94% dei magneti permanenti sinterizzati e raffinava il 91% delle terre rare destinate alla loro produzione.

Nell’aprile 2025 Pechino ha introdotto controlli sulle esportazioni di disprosio e terbio. Sul mercato nordamericano, secondo Platts, tra marzo e fine ottobre 2026 il prezzo di un chilo di ossido di disprosio è salito da 1.200 a 4.100 dollari e quello dell’ossido di terbio da 4.900 a 8.100.

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La Cina ha un peso simile anche nella fornitura di batterie. Nei primi otto mesi del 2026, secondo SNE Research, sette produttori cinesi hanno fornito il 73,3% della capacità complessiva delle batterie montate sulle auto elettriche e ibride immatricolate nel mondo. CATL e BYD, da sole, valgono il 54,6% del totale.