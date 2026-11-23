Audi lancia una nuova app, basata sull’intelligenza artificiale, che trasforma l’abitacolo in un ufficio connesso. A partire da fine novembre, la casa di Ingolstadt metterà a disposizione dei clienti un’applicazione nativa, sviluppata insieme a Microsoft e Cerence AI, per fare dell’abitacolo delle sue auto un’estensione naturale dello spazio lavorativo.

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Il nuovo software, disponibile nell’Application Store “connected work” di Audi, porta la suite Microsoft 365 a bordo delle vetture dei “quattro anelli”, affiancando chi siede al posto guida con un assistente progettato per l’uso con l’auto in movimento.

Le attività possono essere gestite in modo sicuro e senza azioni pericolose da chi sta al volante. Bastano i comandi vocali per interfacciarsi col sistema. L’obiettivo alla base del progetto è permettere a chi guida un’Audi di ottimizzare i tempi di spostamento mantenendo costantemente le mani sul volante e lo sguardo sulla strada.

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Tutto questo è reso possibile dal dialogo con l’assistente AI, che permette di gestire strumenti come Microsoft Outlook e Teams. L’interazione vocale, naturale e intuitiva, si attiva tramite il display del sistema MMI o mediante l’apposito tasto sul volante.

Foto Audi

Nel concreto, il sistema nativo di Audi consente di dettare e preparare bozze di e-mail, ascoltare i messaggi ricevuti in chat, pianificare appuntamenti in agenda e partecipare a riunioni su Teams, oltre che a ricevere un briefing riepilogativo della propria giornata lavorativa. I dati aziendali sono crittografati, per garantire la loro protezione.

Così la casa dei “quattro anelli” vuole offrire ai suoi clienti un’esperienza d’uso facile e funzionale, che consente ai conducenti di rimanere connessi alle proprie attività lavorative quotidiane anche durante gli spostamenti, con i più alti standard di sicurezza. L’applicazione è compatibile con i seguenti modelli Audi: A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q7 e Q9 a partire dal Model Year 2026.

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Al momento del lancio, saranno supportate le lingue tedesca e inglese; entro la fine dell’anno se ne aggiungeranno altre sei: danese, francese, italiano, olandese, polacco e spagnolo. L’assistente supporta in modo proattivo, preparando le informazioni in base alla situazione di guida e instaurando un dialogo con il conducente tarato sulle sue specifiche esigenze.

I clienti potranno acquistare il servizio tramite il pacchetto “MMI experience pro” oppure, dopo la consegna del veicolo, attraverso l’Audi Function Store. Successivamente, potranno procedere all’installazione dell’app dall’Audi Application Store (App Store).